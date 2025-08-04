三立入股大同掀漲停話題 股價收38.05元、漲5.99%

大同（2371）4日股價受三立電視董事長張榮華入股消息激勵，盤中最高觸及38.7元，漲幅一度逾7%。終場股價收在38.05元，上漲5.99%，順利站回5日均線。成交量爆出32,487張，對比昨日的5,545張顯著放大。市場聚焦此次股權變動，對大同未來營運的影響備受期待。

根據證交所公告，三立電視及其旗下子公司斥資52.85億元，取得大同6.07%股權，並由董事長張榮華接替原董事顏大和的職位。業界指出，此舉使張榮華成為大同主要股東之一，後續其在董事會中的角色與對公司新方向的規劃，均為外界關注焦點。

法人指出，大同資產豐厚，若能有效活化可望創造可觀效益。此外，受惠強韌電網與能源轉型等政策利多，大同與東元等資深重電設備商具備明確的產業優勢。公司目前在手訂單逾200億元，未來隨美國德州重電設備及日本智慧電表等業務挹注，法人看好其營運展望正向。

大同在現有經營團隊入主後，營運表現亮眼。2024年合併營收達474.77億元，每股稅後純益6.46元，並在睽違23年後首度發放股利。受惠核心電力事業需求強勁，公司第2季營收為130.07億元，季增23.35%、年增2.26%。