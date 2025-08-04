降息預期升溫 富蘭克林華美：債市迎來配置良機

美國7月非農就業數據遠遜於市場預期，且前兩個月數據遭大幅下修，反映美國就業市場動能趨緩，更凸顯產業結構性失衡的問題。此數據帶動市場對聯準會（Fed）的降息預期急速升溫，導致10年期美國公債殖利率跌破4.3%，美元指數亦同步回落。富蘭克林華美投信指出，利率政策的轉向已箭在弦上，為債券市場帶來了絕佳的配置時機。

富蘭克林華美ETF經理人（00982B）洪慧珊分析，疲弱的就業數據是支持Fed降息的強烈訊號。從細項來看，這次就業增長較集中於單一產業，勞動人口增長結構並不健康，且7月失業率上升至4.2%，往最新Fed經濟預測4.5%靠攏，增添Fed降息的機率；此外，Fed內部已出現支持降息的聲音，加上美國對外關稅政策等國際政局不確定性，正持續推動資金流向債券等避險資產。

洪慧珊進一步指出，美國財政部計畫提高發債金額並回補現金，短期內將收緊美元流動性，此舉雖可能加劇市場波動，但對債市反而是個有利環境。同時，台幣匯率止升回貶，也為台幣計價的債券型ETF創造良好的投資條件，在台股處於高檔震盪的此刻，債券型ETF的穩定性與避險功能，使其相對吸引力大增。

展望後市，洪慧珊認為，一旦降息循環正式啟動，債券價格將有進一步的上漲空間，建議投資人應提前布局。富蘭克林華美旗下的FT投資級債20+ ETF（00982B）嚴選投資級債券，並透過分散布局於10個已開發國家、17個產業及上百家優質發行公司，有效降低單一標的風險。

00982B近期已公告除息，除息交易日訂於8月18日，投資人最晚須在8月15日前持有或買進，方能於9月10日領取配息。

洪慧珊最後提醒，當市場漲多之際，投資人不妨將目光轉向債市，在資產組合中納入高品質的債券ETF，不僅能獲取穩健收益的機會，更能有效分散風險，強化投資組合的安全性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。