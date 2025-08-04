雷朋Meta智慧眼鏡熱銷 這2檔飆漲停領軍、多檔概念股齊漲表態

全球最大眼鏡製造商雷朋（Ray-Ban）雷朋母公司依視路陸遜梯卡集團（EssilorLuxottica）表示， 雷朋Meta智慧眼鏡熱賣，上半年銷售額較去年同期激增逾3倍，除將有更多與Meta合作的AI眼鏡與新品之外，也將大舉擴產；法人看好台廠AI眼鏡概念股將受惠， 相關概念股成為4日盤面上的亮點，英濟（3294）、亞光（3019）亮燈漲停，達邁（3645）、揚明光（3504）漲幅逾4%、玉晶光（3406）、今國光（6209）、澤米（6742）、宏達電（2498）、大立光（3008）也上漲收盤。

Meta攜手雷朋搶攻AI眼鏡市場，日前更傳出砸重金加碼雷朋母公司股權消息，彭博引述知情人士報導，Meta已買下依視路陸遜梯卡集團（EssilorLuxottica）少數股權，總金額約30億歐元（約35億美元、逾新台幣千億元）；且Meta考慮再加碼，未來持股比重可能拉高到5%。

依視路陸遜梯卡集團旗下產品包括眼科鏡片、光學設備、處方眼鏡和太陽眼鏡的設計與生產，全球眼鏡市占率達3成、位居第一；法人看好在AI眼鏡擴產下，玉晶光、英濟、達邁、澤米等AI眼鏡概念股有望受惠。

鏡頭廠玉晶光深耕AR／VR等應用，是Meta發展AI終端硬體關鍵夥伴；玉晶光看好智慧眼鏡銷售量有望因AI功能而提升，並進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。

英濟搶攻AI眼鏡商機，具備機光電整合與微投影技術，旗下轉投資事業擁有微型投影機技術，市場看好將在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間；達邁以透明PI（聚醯亞胺）材料打入Meta智慧眼鏡供應鏈，除掌握AI眼鏡輕量化關鍵技術，同時具備眼球追蹤與操控功能等技術；澤米深耕鍍膜產業，專注光學鍍膜，有望應用在AI智慧眼鏡中。

亞光第2季營收69.08億元，營業毛利13.82億元，營業淨利約6.75億元，季增1.21倍，歸屬本公司業主淨利7.99億元，為近年單季新高，每股純益2.86元；累計上半年合併營收123.17億元，歸屬本公司業主淨利10.19億元，每股純益3.65元。

亞光表示，掌握未來三大發展契機，包括與LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場、菲律賓新廠拓展加速進行，打造成重要生產基地之一，持續在東南亞進行產地多元布局策略；此外，布局Metalens先進技術，全面加速AR、VR、Metalens及AI應用產品的研發。

英濟早盤以45.8元開高後衝上漲停50.3元鎖死到收盤；亞光也是盤中衝達漲停151元鎖死到收盤；多檔相關概念股也跟進上漲，達邁及揚明光收盤上漲逾4%，今國光收盤上漲3.97%，玉晶光、澤米、宏達電收盤上漲逾2%，大立光收盤上漲1.71%。