凱基證券「高財商ｘ高材生」親子理財論壇 讓孩子贏在起跑點

凱基證券暑假期間為投資人舉辦四場凱基鑫觀點「高財商ｘ高材生」親子理財論壇，由凱基證券、財訊雜誌邀請多位投資專家，提出多元且具深度觀點，完整分析國內外經濟發展及資產配置策略，延伸到人生階段的資產與家庭理財規劃，及早培養小孩財商、提前存子女教育金，並引導親子依照不同人生階段妥善配置資產，發揮長期複利優勢。論壇場場滿座，期望幫助更多客戶掌握投資趨勢，同時提升親子理財知識，掌握教育基金關鍵期，讓孩子贏在起跑點，打造新世代競爭力，即日起到10月31日新開立證券帳戶，還可獲得凱基證券與財神開基祖廟北港武德宮合作的超人氣療癒角色「黑皮巴拉」限量公仔，再享4,800元手續費抵用金。

針對如何開始跟孩子談理財，凱基證券指出，幼年的孩子有如一張白紙，建議家長可以用「小豬養大豬」等複利觀念，以及大富翁、抽抽樂等遊戲，引導孩子思考心中的富足拼圖，學習善用零用錢，透過旅遊、購物比價、家庭財務目標討論等日常活動，讓孩子了解金錢的價值與財富得來不易的道理，逐步培養高財商的下一代。隨著孩子年齡增長，還可以找幾檔股票讓他們自己挑選、同時教導防詐觀念，學習守護帳戶密碼，並持續進行親子理財對話。

教孩子投資不僅能培養他們的理財能力，在投資過程中還能產生許多樂趣，引導下一代學會研究產業、關注企業、觀察經營者。財訊雙周刊社長謝金河以自身經驗為例，無論是將包給父母的紅包改為投資國內金融、科技類股票，還是為出國留學的孩子購買海外股票，都以「值得持有30年」的觀念去挑選投資標的，來放大長期投資效益；理財顧問投資專家阮慕驊則提醒投資人，除了股票部位之外，也應布局防守型資產，讓財富規劃更完善。

凱基證券落實「以客戶為中心」的價值，致力提供全方位金融服務，以及領先同業的智能理財平台，幫助民眾輕鬆參與投資，穩健迎向富足人生。