三大法人力撐轉買超39億！台股守住10日線 中小股火熱、亞光漲停搶鏡

台股4日仍壟罩在關稅不明陰影中，加上美國就業數據引發聯準會（Fed）降息預期聯想，日股重挫波及亞股，影響大盤指數一度重跌282.73點、下探至23,151.65點，盤面倚靠機器人族群以及金融股、中小型股抗空；尾盤買單拉抬台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、奇鋐（3017）等大型電子股，終場大盤跌點收斂至55點，報23,378點，守住10日線、月線，成交值縮減至3,307億元。而三大法人轉買超39.11億元。

個股方面，亞光（3019）收漲停且擠進成交值前五大，表現搶眼；玻纖廠富喬（1815）、台玻（1802）人氣不墜，仍分別位居成交量冠亞軍；漲停股有27檔股價不到50元，顯示資金仍持續湧向中低價族群。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超111.96億元，投信買超25.68億元；自營商賣超（合計）98.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.35億元、自營商（避險）賣超61.18億元。

觀察今日成交值前五大個股，僅權王超過百億元，股價表現以亞光漲停最搶眼。依序為：台積電269.75億元，股價跌0.44%、收1,135元；鴻海78.26億元，股價跌0.83%、收180元；亞光77.04億元，股價漲9.82%、收151元；世芯-KY（3661）71.17億元，股價跌3.59%、收3,755元；台達電66.12億元，股價漲0.85%、收593元。

統計今日成交量前五大個股，玻纖廠富喬、台玻皆超過10萬張，續高居人氣前兩名，但股價僅富喬、與鑽孔股尖點（8021）收高。依序為：富喬成交104,071張，股價漲0.91%、收55.3元；台玻成交102,807張，股價跌3.2%、收24.2元；南亞（1303）成交98,663張，股價跌5.4%、收37.65元；元大台灣50（0050）成交85,512張，股價跌0.59%、收50.8元；尖點成交82,161張，股價漲4.7%、收69.1元。

觀察今日有40檔個股收漲停，其中英濟（3294）等7檔成交量超過萬張，股價超過百元個股僅8檔、另27檔不到50元。依成交量排序為：英濟收50.3元、亞光收151元、昇陽半導體（8028）收154.5元、萬泰科（6190）收43.5元、亞航（2630）收43.1元、濱川（1569）收58.4元、高僑（6234）收33.6元、泰谷（3339）收37.3元、智伸科（4551）收141元、萬旭（6134）收23.25元、長園科（8038）收44.55元、保勝光學（6517）收78.2元、全訊（5222）收135.5元、毛寶（1732）收31.05元、上品（4770）收284.5元、金橋（6133）收16.9元、泰碩（3338）收59.7元、揚博（2493）收104.5元、百一（6152）收9.81元、連展投控（3710）收8.88元、幃翔（6185）收16.95元、詠昇（6418）收22.8元、普誠（6129）收12.35元、邦泰（8935）收16元、競國（6108）收15.55元、地心引力（3629）收33.15元、建舜電（3322）收13.65元、全達（8068）收20.55元、吉茂（1587）收32.45元、晟鈦（3229）收17.25元、氣立（4555）收38.65元、達航科技（4577）收24.8元、精湛（2070）收43.05元、大立（4716）收16.05元、太欣（5302）收7.49元、鴻翊（3521）收12.8元、夠麻吉（8472）收66.5元、巨虹（8084）收41.45元、沛爾生醫-創（6949）收233元、新鼎（5209）收146.5元。