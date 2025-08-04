台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

台股4日開低走高，早盤以23,260點開出，後續跌幅收斂，終場收23,378點，下跌55點，跌幅0.24%，成交量3307億元。櫃買則收233點，下跌0.16點，台積電（2330）收1,135元，下跌5元。

盤面上以類股來看油電燃氣、塑膠、玻陶、數位雲端、電腦周邊、其他電子、電機機械等較為弱勢，另外居家生活、金融保險、營建、生技、光電、資服、觀光餐飲等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、大量（3167）、台光電（2383）、廣達（2382）、金居（8358）、中光電（5371）、東元（1504）、南亞（1303）、事欣科（4916）、金像電（2368）、台燿（6274）、定穎投控（3715）、緯穎（6669）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）等。

而量大強勢的則有，亞光（3019）、奇鋐（3017）、富喬（1815）、昇陽半導體（8028）、致茂（2360）、達邁（3645）、世紀*（5314）、智邦（2345）、英濟（3294）、系統電（5309）、富世達（6805）、大成鋼（2027）、立積（4968）、南電（8046）、漢唐（2404）、AES-KY（6781）、國泰金（2882）、長榮航太（2645）、中信金（2891）、聯電（2303）、保瑞（6472）等。

統一投顧表示，台幣匯率貶值有利電子業、機器人大會8日在北京開展、PCB業者擴大資本支出規劃、美四大CSP資本支出持續增加、OpenAI預定8月推出GPT-5，利多題材延續；惟美國7月就業數據疲軟、台灣製造採購經理人指數（PMI）續跌1.6%、台灣新關稅暫定20%、232條款尚未出爐，仍將影響投資人情緒，台股短線觀察月線支撐。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、工具機與機器人概念、散裝及生技等。