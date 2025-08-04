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只剩17千金！232條款罩頂 權值軍團潰散 3千金撐場

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股持續壟罩在關稅及「232條款」陰霾中。聯合報系資料照/記者陳正興攝影
台股持續壟罩在關稅及「232條款」陰霾中。聯合報系資料照/記者陳正興攝影

台股4日持續壟罩在關稅及「232條款」陰霾中，台積電回測月線，權值大軍軍心潰散，千金族群也委靡不振，盤中印能科技（7734）、旺矽（6223）雙雙遭逼退千元關卡之外，台股19千金痛失兩員，目前盤面僅剩17千金，且股價呈現普遍下跌，僅大立光（3008）、AES-KY（6781）、旭隼（6409）維持高檔撐場。

儘管蘋果最新財報優於市場預期，仍難提振台股科技股表現。蘋果上季iPhone銷售年增13%，帶動整體營收成長10%，創三年來單季最大增幅，主因來自iPhone熱賣與中國市場需求回溫。法人認為，在新一代iPhone即將於9月亮相之際，蘋概股大立光、玉晶光（3406）、台積電（2330）、鴻海（2317）可望迎來短線題材。

不過，市場仍憂心潛在的「對等關稅」壓力持續升溫。部分分析師指出，美國近期針對多國產品實施對等關稅，恐推升蘋果生產成本，新款iPhone 17系列可能全面漲價，預估高階Pro機型售價將首次突破1,000美元，整體漲幅近5%。蘋果執行長庫克日前也在財報會議上坦言，上季已支出8億美元關稅，本季可能進一步上升至11億美元，對營運造成實質壓力。

法人警示，若蘋果因成本壓力被迫漲價，恐壓抑終端消費力道，影響大立光、玉晶光、台積電、鴻海與和碩（4938）等蘋果供應鏈下半年業績表現。

大立光2024年第2季雖營收維持成長，但遭遇匯損逆風，單季稅後純益僅7.73億元，季減84%，創13年來單季獲利新低，整體每股盈餘僅剩7.73元。上半年合併營收為262.52億元，年增18%；稅後純益74.75億元，年減近三成，每股純益56.01元。公司擬配發每股28元現金股利，配息率近五成，除息日訂於8月14日。

台積電 蘋果供應鏈

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