台股回測月線？ 金融股撐盤的底氣是什麼？分析師這麼看

美股上周五同步收黑，台股4日跌破5日線，回測月線支撐，電子股盤中占大盤成交比重降至65%左右，半導體及電腦週邊跌勢重，光電、網通及資服股表現抗跌，非電族群中，金融股擔綱撐盤要角，盤中類股漲幅逾1%， 分析師表示，上周新台幣兌美元匯率貶回30元，應是今日推升金融股上漲的一大助力。

台股早盤以23,260.18點開出， 下跌174.2點， 指數一度下滑至23,151.65點， 下跌282.73點，跌破5日線下探月線支撐， 盤面上電子股各類股下跌居多， 以半導體及電腦週邊跌勢較重，光電類股盤中則是上漲逾1%，表現搶眼，資訊服務及網通股也上漲。

非電族群中， 金融股成為撐盤要角，由金控股領軍上漲，生技股、營建股盤中上漲逾1%，觀光、百貨、汽車等類股也逆勢上漲；金融股中，華南金（2880）及中信金（2891）盤中漲幅逾2%，富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、台新金（2887）、永豐金（2890）、上海商銀（5876）等盤中上漲逾1%。

Fed上周宣布利率政策維持不變，聯邦資金利率區間維持在4.25%-4.5%，聯準會主席鮑爾更是潑了9月降息冷水；鮑爾放鷹下，市場對9月降息的預期大幅降溫，從原本超過六成降至五成或更低。

證券分析師張陳浩表示，市場對9月Fed降息的預期降溫，美元走強，新台幣上周出現貶值，回貶到30元，銀行所持有的海外美元資產可望出現跌價回沖，是4日金融股上漲，成為領軍抗跌指標的主要原因。