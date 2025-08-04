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生技股成資金避風港！股王保瑞除權穩攻 沛爾生醫漲停鎖死

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

近期台股面臨川普對等關稅和地緣政治等不確定性因素影響下，投資人的風險意識提高，資金開始從高漲的電子族群尋找新的避風港，而生技產業因與景氣循環關聯性較低且具備「政策扶持」和「剛性需求」的特性，成為資金避風港之一。

4日早盤，沛爾生醫-創（6949）跳空漲停鎖死，點火同為創新板的邦睿生技-創（6955）、正瀚-創（6534）攜手漲逾4%；此外，類股股王保瑞（6472）及高價股雙美（4728）攜手邁向填權息之路，也帶動藥華藥（6446）、晶碩（6491）、台耀（4746）、美時（1795）、全福生技（6885）、康霈*（6919）、逸達（6576）、上亞科技（6130）連袂上漲，浩鼎（4174）盤中更放量觸及漲停，整體抗空氣勢不弱。

生技股王保瑞113年下半年配息14元、配股2元，盈餘配股2元，6月20日已除息，今日為除權首日，股價開高穩漲約1.5%，力穩700元大關。

保瑞全球CDMO（委託開發暨製造服務）布局效益逐步顯現。法人指出，旗下多個生產據點接單穩健，營收可望維持成長，其中，美國廠區具備法規認證與地緣優勢，能有效承接國際藥廠訂單，加上全球產能配置彈性高，進一步強化與客戶的合作黏著度。法人並看好，保瑞專科用藥銷售比重持續提升，不僅有助推升毛利率與營益率，也為整體營運成長奠定強勁動能，未來表現具高度成長潛力。

沛爾生醫-創在國內是CAR-T治療領域的領先廠商，高層指出，核心產品PL001主要用於治療B細胞淋巴瘤病例，目前已進入第二期臨床試驗階段，預計今年第四季完成最後一例收案，最快將於2026年第四季申請國內臨時性藥物證。此外，沛爾生醫計畫在未來二年內陸續啟動針對實體腫瘤癌與其多發性骨髓瘤的一期臨床試驗。

保瑞 生技產業

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