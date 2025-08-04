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關稅衝擊景氣 台積電第4季營收現雜音？ 股價回測月線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

美國對等關稅衝擊下半年景氣，消費應用轉趨保守，PC、智慧手機等終端產品年底耶誕旺季買氣恐不如預期，市場傳出台積電（2330）相關接單恐將跟著轉弱，法人擔心第4季營收恐將從高點下滑， 無法再創單季新高；台積電4日開低，一度下滑至1,125元，跌破月線。

台積電向來不評論市場的預估，法人表示，雖然有AI等高速運算（HPC）訂單的支撐，但在消費應用接單轉淡的情況下， 恐影響第4季的營收表現，預估美元及新台幣營收恐將自第3季的高點下滑，無法再創單季新高。

台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣 29.0 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 55.5%~ 57.5%之間；營業利益率預計介於 45.5~ 47.5%之間；另外， 在全年的展望上，台積電上修全年成長區間至30%區間。

美國對等關稅實施在即，市場普遍預估將對下半年的景氣造成衝擊，也因此傳出台積電第4季營收恐將較第3季下滑的預估；台積電ADR上周五下跌2.65%，美股四大指數同步下跌。

台積電4日以1,130元開出， 下跌10元，股價一度下探至1,125元， 跌破月線， 盤中力守月線的企圖強烈。

營收 台積電

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