台積電平盤下震盪 台股盤中跌勢收斂

美科技股重挫，台股今天早盤跌逾280點，盤中跌勢收斂，回到23300點附近，最高來到23335.79點，台積電則在平盤下的1125至1130元間震盪。

10時51分左右，加權指數達23312.65點，下跌121.73點，成交值新台幣1946.88億元。

權值股台積電盤中跌15元至1125元；鴻海下挫3元至178.5元；聯發科跌20元至1330元；廣達跌4元至281元。

阿拉斯加州州長鄧利維近日表示，台灣計劃向該州採購的天然氣600萬噸訂單將是史上最大，預計2030年開始出口。

油氣概念股台塑化盤中達38.3元，跌9.56%，山隆跌0.69%至14.2元，大台北在平盤30.1元下遊走，欣天然漲0.62%達40.6元。