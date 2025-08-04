三大名師看台股 本周指數區間、觀察指標、看好類股出列

美國總統川普的對等關稅大限時間到，據美國白宮公布台灣對等關稅暫時為20%，後續談判爭取更有利稅率，然美國政府根據《232條款》展開調查為未來政策增添不確定性，短期內震盪在所難免。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利三位名師看法，預期本周的指數區間落在月線（約23000整數關卡）至前高（23943點）進行測試。

陳奕光進一步說明，觀察日、韓、德等國的股市表現可以發現，呈現先漲後跌的狀態，台股有四大關卡要挑戰，1日台股先上演20%對等關稅測試，這是第一波、接下來將有第二波的比價效應測試，指數回測十日線以及月線（23000至23300點）、第三波的232條款測試，指數可能測試季線及年線（22000整數關卡）、若美股拉回則需要留意第四波的測試半年線（21800點）。

反之，假如美台談判傳出好消息，對等稅率下修、232條款優於市場預期等，仍不排除台股有再度挑戰前波高的的可能。短線上，不確定性因素仍多，在內外夾擊下，操作上建議逢拉回站在買方、逢高不追價先獲利了結，落袋為安。

後續的觀察重點第一項是比對等關稅影響層面更廣的232條款，李秀利指出，其他留意事項還有對美投資金額、對等關稅談判進度、豁免範疇、匯率表現、美國及台灣企業財報數據、PMI數據、MSCI調整、法說會內容、上市櫃公司7月營收。

在看好族群方面，三大名師都點名看好AI、PCB、半導體設備、高獲利能力、高附加價值、具有護城河優勢的族群；或是不受關稅影響、獲得豁免的族群、或是受惠於對美投資的產業。

具中長期產業發展的族群，將有長線保護短線的優勢，相關還有散熱、BBU、CPO、機器人、無人機、國防等也可留意。目前美國對台灣的對等關稅暫時為20%，高於日本及韓國的15%，在此之下，將檢視個別企業的競爭力表現。

另外，還看好內需的觀光、旅遊，較不易受到影響；第二，在台幣貶值下的金融股，擺脫匯兌衝擊風險，獲利轉佳；第三，原物料族群，如水泥、塑化、鋼鐵、散裝等。