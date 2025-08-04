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美對台聲調趨低？軍購預算擴大 亞航漲停領航軍工股突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。記者陳正興／攝影
台股。記者陳正興／攝影

台股4日早盤受美國對等關稅影響延續，大盤續跌逾150點，市場氣氛仍偏空。不過，軍工概念族群在政府啟動國防採購與無人機標案話題加持下，相關概念股逆勢走強，成為盤面抗空焦點，反映市場對台海政治及政策風向的敏感度。

早盤亞航（2630）快攻漲停鎖死在43.1元，且排隊買單高掛逾萬張，領軍軍工族群逆勢突圍；雷虎（8033）、千附精密（6829）、長榮航太（2645）、寶一（8222）等個股同步走高，成為盤面資金明顯聚焦主軸。

市場人士指出，在外界擔憂華府為維繫與北京的溝通管道，可能選擇「低調對台」的地緣格局下，反而強化投資人對本土國防自主的重視。加上行政院與國防部近期大動作推動軍購案，實質政策題材進一步催動資金流入。

國防部日前公布最新無人機採購計畫，規模近500億元，涵蓋旋翼與定翼無人機，行政院航太小組也宣布，將加碼採購無人機5萬餘架，為本土軍工業者釋出長線訂單想像空間。根據規劃，雷虎、中光電（5371）、邑錡（7402）、亞航等業者均可望受惠。

法人指出，2026年台灣國防重點已轉向無人機等國防產品，加上國軍當前僅亞航先前得標的銳鳶二代完成釋商進入試產階段，考量亞航在軍用軍規無人機的領先地位，有利其在未來取得新的無人機訂單，貢獻未來營運表現。

此外，根據2025年四年期國防總檢討（QDR），台灣國防預算將由GDP占比約2.5%，提升至3%，每年將新增超過千億元以上財源，顯示軍備現代化政策方向明確，提供軍工產業長線成長動能。

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