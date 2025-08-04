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MSCI季度調整 這3檔納入成分股機會高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
最新MSCI季度調整預計在台北時間8月8日凌晨公布結果。圖／AI生成
最新MSCI季度調整預計在台北時間8月8日凌晨公布結果。圖／AI生成

最新MSCI季度調整預計在台北時間8月8日凌晨公布結果，8月26日尾盤生效，統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名的變動提出預估， 研判台股權重小幅調升，川湖（2059）、致茂（2360）、金像電（2368）納入MSCI成分股機會高，但新光金（2888）、寶成（9904）、潤泰新（9945）市值排名落後，需提防遭移除之風險。

統一投顧研究部表示，統計7月新興國家股市表現，台灣加權指數上漲5.8%，表現在新興市場各國位居前段，MSCI台灣指數上漲6.1%，優於MSCI新興市場指數；考量台灣加權指數及MSCI台灣指數表現居前段，且外資近3個月以來轉為買超，研判在此次季度調整，台股權重小幅調升。

另外，統計至7月底的個股表現，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有台塑化（6505）、川湖、致茂、金像電、康霈、信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、文曄（3036）、漢唐（2404）、健鼎（3044）、京元電子（2449）、祥碩（5269）、南亞科（2408）、台中銀（2812）、東元（1504）、南電（8046）、群聯（8299）、AES-KY（6781）等。

統一投顧研究部指出，考量市值變化及落後成分股抽換，川湖市值排名跳升至45名、致茂市值排名跳升至56名、金像電市值排名跳升至58名，估計在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

另外，新光金已在7月24日下市，寶成、潤泰新市值跌破百名之外，寶成、潤泰新已連續兩季市值落後，需提防本次有遭到移除的風險。

MSCI 台股

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