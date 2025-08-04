昇陽半連兩日鎖漲停 市場大力按讚、資金熱烈湧入

晶圓再生與薄化大廠昇陽半（8028）繼上週五強鎖漲停後，4日再度攻上漲停板154.5元，連兩日漲停，顯示資金持續湧入，買氣強勁市場，大力按讚。

昇陽半於1日公告通過新台幣43.79億元資本支出，計畫擴充至2026年月產能120萬片，並導入AI智慧製造、先進瑕疵檢測與自動化升級，吸引市場高度關注。執行長蔡幸川亦強調，本波投資與客戶成長節奏一致，展現深化技術服務與支援決心。

儘管美國關稅新政引發業界關注，但公司美系客戶占比僅約一成，出貨條款亦具彈性，短期影響有限。市場看好其在再生晶圓與先進製程材料供應鏈中的戰略地位，有望受惠AI與高效能運算長線需求。