台光電擴大投資美國 股價相對抗跌

銅箔基板廠（CCL）台光電3日宣布將向美國加州全資子公司Arlon EMD投資4900萬美元（約新台幣14.6億元），預計2026年底營運。台股大盤今天跌逾200點，但台光電股價相對抗跌，早盤開低走高，一度翻紅衝上1145元、漲幅2.2%，隨即回到平盤附近。

台光電表示，此次投資是在先前已投入的新作業系統、壓合設備及其他硬體升級的基礎上，再安裝2台新的上膠機、自動化硬體、化學混合設備及其他設施。Arlon EMD是美國專業材料製造商，其位於加州的製造基地超過45年來為北美、歐洲、亞洲市場提供服務。

台光電指出，這筆重大投資不僅僅是擴充設備，更是支持美國產業、提升客戶價值，並看好美國市場未來長期發展的果斷決定。此擴建計畫預計於2026年底在加州開始營運。

台光電董事長董定宇說，這項投資將強化台光電在北美當地生產的產品組合，不僅能更快速回應市場需求，也能降低風險並應對產能需求的激增。