快訊

中國海警騷擾東沙！疑測試海巡應變力 對峙22小時航向多變還關AIS

八炯被爆「效法納粹走極端」 德國在台協會粉專遭洗版「別雙標」

連日豪雨致災？民眾爆橋梁出現裂痕 高鐵緊急澄清

台光電擴大投資美國 股價相對抗跌

中央社／ 台北4日電

銅箔基板廠（CCL）台光電3日宣布將向美國加州全資子公司Arlon EMD投資4900萬美元（約新台幣14.6億元），預計2026年底營運。台股大盤今天跌逾200點，但台光電股價相對抗跌，早盤開低走高，一度翻紅衝上1145元、漲幅2.2%，隨即回到平盤附近。

台光電表示，此次投資是在先前已投入的新作業系統、壓合設備及其他硬體升級的基礎上，再安裝2台新的上膠機、自動化硬體、化學混合設備及其他設施。Arlon EMD是美國專業材料製造商，其位於加州的製造基地超過45年來為北美、歐洲、亞洲市場提供服務。

台光電指出，這筆重大投資不僅僅是擴充設備，更是支持美國產業、提升客戶價值，並看好美國市場未來長期發展的果斷決定。此擴建計畫預計於2026年底在加州開始營運。

台光電董事長董定宇說，這項投資將強化台光電在北美當地生產的產品組合，不僅能更快速回應市場需求，也能降低風險並應對產能需求的激增。

延伸閱讀

曝賴清德關稅談判保密原因.. 游淑慧嘆只想抱緊美國大腿

川普開除勞動統計局長掀爭議！美國「數據信任危機」網友炸鍋

美中AI角力在APEC打對台 與會國面臨選邊站壓力

台積電美國投資擴廠 加速度

相關新聞

MSCI季度調整 這3檔納入成分股機會高

最新MSCI季度調整預計在台北時間8月8日凌晨公布結果，8月26日尾盤生效，統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由...

受美股和台積電ADR下跌拖累 台股開盤後一度重挫近300點

受美股上周五全面重挫以及台積電ADR（美國存託憑證）下跌2.65%的影響，台股今日以下跌174點、23260.18點開出...

台股早盤挫逾280點 跌破23200點

美股重挫，台美關稅談判未完待續，台股今天早盤下挫逾280點，最低來到23151點附近，跌破23200點

台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌10元

台股4日開盤指數下跌174點，開盤指數為23,260.18點，早盤跌逾200點，來到23,151.65點。台積電 （23...

台股2,000億資金活水來了 大盤短線有機會先蹲後跳

美股上周五（1日）重挫、台指期夜盤也大跌240點，市場對今日行情瀰漫觀望氣氛。不過市場專家表示，進入發放現金股息高峰期，...

台股8月是否延續上漲？ 五大多空考驗一次看

台股8月行情在對等關稅、即將公布的232調查結果、上市櫃公司公布營收、第2季財報、27日輝達財報等五大多空考驗下，市場專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。