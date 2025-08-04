受美股和台積電ADR下跌拖累 台股開盤後一度重挫近300點

受美股上周五全面重挫以及台積電ADR（美國存託憑證）下跌2.65%的影響，台股今日以下跌174點、23260.18點開出，尤其權王台積電以下跌10元，每股1130元價位開出，也使台股早盤盤勢的跌幅擴大，最低下跌282.73點，大盤指數跌破23200點，目前跌幅收斂，大盤指數回到23200之上。

美股上周五非農就業指數大跌以及關稅衝擊的影響，道瓊指數下跌542點、那斯達克指數下跌2.24%、費城半導體指數下跌1.43%，尤其台積電A D R亦下跌2.65%，也使得台股今日一開盤就重挫。

法人分析，如果從量價結構來看大盤，雖然面臨關稅的利空衝擊，但是還沒有破壞多頭架構，不過由於現在正處於年初的套牢區，籌碼會開始不穩定而震盪加劇。

對於後市，法人也分析可用本波的最大量，也就是7月22日的K線黑棒作為觀察指標，只要當天低點22985點未破，多頭都有機會積極再出發。法人也建議，投資人的操作在短線上可以用五日均線作為強弱研判的依據，尤其是身為權王的台積電，其走勢是非常重要的看盤指標。法人進而分析，台積電的股價在創下新天價之後現在正在拉回測試月線，後市仍然要持續追蹤。

法人認為，關稅稅率陸續「開獎」之後已經漸漸被全球的金融市場接受，目前台股算是回歸基本面，接下來焦點將集中在7月營收的變化是否有旺季不旺的疑慮，以及季報數字，建議投資者在操作的時候可以逢低布局具有展望的公司。