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關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關

台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌10元

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台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股開盤指數下跌174點。中央社
台股開盤指數下跌174點。中央社

台股4日開盤指數下跌174點，開盤指數為23,260.18點，早盤跌逾200點，來到23,151.65點。台積電 （2330） 開盤價1,130元，下跌10元。

群益投顧表示，後續20%關稅進一步折衝談判與美半導體關稅調查結果，以及連結的台積電會不會讓出關鍵技術給美國，將是市場重大聚焦場焦點候股，建議以強勢中小題材股，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：中小電題材股。智慧眼鏡、二線面板與BBU概念基期補漲氛圍，後續台積電是否讓出關鍵技術給美國(救援英特爾)，將影響盤面 結構轉趨相對「壓積盤」或「拉積盤」。台美仍將延續談判、美 半導體關稅公布在即，環境變數+指數基期偏高壓縮，中小題材 圍濃；漲多PCB、軍工賣壓漸增，留意補漲股輪動表現。

上周五（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43588.58點，下跌542.42點、跌幅1.23%；S&P500指數下跌1.6%；那斯達克指數下跌2.24%；費半指數下跌1.43%。台積電ADR跌2.65%。

美國 7 月新增非農就業僅 7.3 萬人，遠低於市場預期的10.6 萬人，恐慌指數 VIX 躍升至約六周高點，數連續第五天下跌，創下今年最⻑連跌紀錄。亞馬遜重挫 8.27%。

三大法人上周五集中市場合計買超1653.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超1397.1億元，投信買超66.7億元，自營商（自行買賣）買超37.1億元，自營商（避險）買超152.8億元。

永豐期貨說，部分，三大法人賣超59.05億元;而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4569口至3202口，其中，外資淨空單增加5893口至39537口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5469口 至2949口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24000點，週賣權最大OI落在23000點 ; 月買權最大OI落在25000點， 月賣權最大OI落在21700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09下降至0.95。VIX指數下降0.06至23.44。 外資台指期買權淨金額0.05億元 ; 賣權淨金額-0.88億元。整體選擇權籌碼面中性。

外資 台積電

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