美股重挫 台股觀察暫時關稅後續結果

美國公布7月就業數據疲軟，引發市場對經濟的疑慮，造成美股重挫，加上美國總統川普7月31日公布8月7日起對台課徵20%關稅，雖然台美談判未完待續，但後續的「232條款」半導體關稅更直接影響台股。

道瓊工業指數終場下跌542.40點，或1.23%，收在43588.58點，標準普爾500指數下跌101.38點，或1.60%，收在6238.01點；以科技股為主的那斯達克指數下跌472.32點，或2.24%，收在20650.13點，費城半導體指數下跌80.314點，或1.43%，收在5527.608點。

台股1日開低，早盤一度下跌374點，之後跌幅收斂，但走勢震盪，指數終場下跌108.14點，收23434.38點。

美國對等關稅8月7日正式上路，針對關稅造成成本增加，台灣紡織股王儒鴻宣布8月起不再與客戶分攤補貼，所有新訂單將採新定價機制，與客戶重新議價。

美國將對台灣課徵20%關稅，台美談判未完待續。美學者分析，20%關稅算不錯的中間值，台灣稅率並未比區域內其他競爭對手高太多，且低於美國總統川普先前宣布的32%；也有學者認為，仍有轉圜餘地，後續可能再調降。

受疲軟經濟數據與新一輪關稅措施影響，投資人對美國經濟轉趨悲觀，需求成長前景承壓，油價重挫。紐約市場西德州中級原油的9月期貨價格下跌2.8%，收在每桶67.33美元，倫敦市場北海布倫特原油的10月期貨價格下跌2.8%，收在每桶69.67美元。