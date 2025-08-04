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台股8月是否延續上漲？五大多空考驗一次看

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股8月行情在對等關稅、即將公布的232調查結果、上市櫃公司公布營收、第2季財報、27日輝達財報等五大多空考驗下，市場專家預測，全月將呈「先震盪、再盤堅」格局，指數區間將在22,000~24,000點間波動，AI族群將是盤面焦點。

彙總富邦、永豐、台新、統一、華南等多家大型投顧看法，影響8月行情有五大多空焦點。首先，市場消化國內對等關稅稅率20%後，對各產業有何影響；其次，10日上市櫃將公布7月營收，進一步檢視各公司在對等關稅前的營運變化。

第三，14日上市櫃公司將全數公布第2季財報；第四，法人圈稱為大魔王條款的美國「232調查」結果將公布，衝擊可能高於對等關稅；第五，超微5日、輝達27日將公布第2季財報與未來展望，將影響AI股表現。

其中，尤以232調查最為重要。多位重量級分析師提醒，對等關稅對上市櫃公司獲利影響有限，而「232調查」才是大魔王條款，在目前許多機構預測中，半導體等關稅可能落在20%至25%之間，悲觀者則預測可能會達35%。


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