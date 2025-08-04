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台股2,000億資金活水來了 大盤短線有機會先蹲後跳

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股上周五（1日）重挫、台指期夜盤也大跌240點，市場對今日行情瀰漫觀望氣氛。不過市場專家表示，進入發放現金股息高峰期，本周將有近2,000億元資金活水報到，將成多頭再次力退空頭的最大靠山，大盤短線也有機會呈先蹲後跳。

隨美國對等關稅政策上路，股神巴菲特的波克夏海瑟威對高關稅影響企業基本面提出風險警告，加上7月非農就業人數低於預期，使美股主要指數上周五全面重挫1.2%~2.2%，台積電（2330）ADR也大跌2.6%，市場預期大盤今日將回測10日至月線，資金面將成為台股力挽狂瀾的關鍵。

上市櫃公司陸續在6月底前完成召開股東會後，目前也進入發放現金股息的高峰期。根據統計，今年全體上市櫃公司發放的現金股利高達2.3兆元，將在本周發放股息的公司達133家，將發放的金額高達1,955億元。

當中，金額最高的是中信金，將在8日發放總額高達452億元的現金股利，同日的中華電也達387.8億元、聯詠的170.3億元、長榮航129.6億元，另外，6日遠傳的128.3億元，是「唯五」家現金股利超過百億元的公司。

其餘超過20億元的公司，還有研華、京元電子、儒鴻、永信建、潤泰全、欣興、長榮鋼等；發放金額超過10億元的有25家公司，不僅是股東最期待的年度盛事，也將是台股多頭本周重掌盤勢發球的關鍵。

永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光指出，隨上市櫃公司本周將發放近2,000億元的現金股利、近期發放金額躍居單周最大，且投資人一般在取得現金股利後，多半會將這筆額外的小確幸再次投入，因而將有利相關個股股價表現，並有機會推動行情盤堅走強。

而且，自下周開始，還有華南金（2880）、玉山金（2884）、第一金（2892）、遠東新（1402）、鈊象（3293）、亞泥（1102）、技嘉（2376）等多家股利大戶也將發放現金股利，至月底前，還有約逾2,800億元現金股利新活水將陸續挹注，將是台股8月行情力抗不確定性最有力的催化劑。

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