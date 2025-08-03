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待232調查結果…股市可望重回基本面 AI仍是主流、留意低基期股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

安聯投信台股團隊表示，2024年美國平均進口關稅稅率為2.3%，隨著對等關稅開徵，5月份稅率上升至8%，就目前公布稅率來看，年底稅率將在16%以上，對台灣而言，除了20%關稅外，美國未來進口需求是否下滑值得密切注意。

在20%關稅部份，考量多數電子產品屬於232調查範疇，豁免於對等關稅，232調整結果對電子業的影響更值得重視，在傳產業部份，安聯投信台股團隊認為工具機、精密扣件等產業影響較大；此外，對內需型產業影響程度仍有待我方開放事項的公布來判斷。總結來說，各國關稅已陸續拍板，企業運作將有跡可循，急單效應可能放緩，這部分需要再觀察，但股市的不確定性因素則可望下降，待232調查結果公布，股市可望重回基本面。

安聯投信表示，AI類股在高成長的支撐下，評價面相對高於其它族群，但以PEG來看尚屬合理，只要營收能維持動能，AI族群仍可持續主流地位。加權指數PE約在近十年的平均值亦無明顯高估，第2季財報是市場近期的明燈。這部分仍是AI類股的勝場。除了企業財報，美國物價動向牽動Fed再次降息的決策（9月），則是另一個觀察重點。另外就是232調查結果是重中之重；近期美元指數走勢也需要再關注。布局上仍建議以AI為主，但或可伺機留意低基期股的布局機會。

AI 關稅 美國

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