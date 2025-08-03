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富達國際：美國最新貿易關稅使台印股市受壓 但長線成長持續

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際亞太區投資總監倫波（Stuart Rumble）指出，美國政府最新宣布貿易關稅調整，包括對印度出口徵收25%關稅、對來自俄羅斯商品加徵「懲罰性」關稅、對台灣商品徵收20%關稅，引起亞洲市場關注。但印度與台灣正與美方進行雙邊貿易協調，有強烈動機達成協議，並保留關稅幅度彈性。

倫波指出，印度與美國的貿易關係具戰略意義。印度出口美國的商品占總出口20%，尤其資訊科技與商業服務領域的服務出口比重高。雖然印度並非美國最大貿易夥伴之一，但印度供應鏈的韌性高，尤其在製藥與關鍵礦產方面，因此使印度具潛力成為美方重要夥伴。

至於台灣，倫波表示，雖然目前尚無官方公告，但市場普遍預期協議將類似日本，整體關稅或訂為15%，甚至包括半導體產品。雖然半導體目前仍屬豁免範圍，但美國政府根據「232條款」展開調查為未來政策增添不確定性。即使如此，台灣在科技領域的領導地位為雙邊對話提供堅實基礎，協議有望促進美國農業與汽車出口，同時加強美方對台灣半導體與高科技產業的投資與開放。

倫波認為，短期內，關稅消息可能對印度與台灣股市構成壓力，但長期而言，兩地投資前景依然穩健。印度總體經濟穩健、出口韌性與人口紅利構成堅實基礎，印度央行近期採取貨幣寬鬆政策，也為內需增長提供動力，有助抵禦外部衝擊。

至於台灣，倫波表示，台灣在全球科技供應鏈中的核心地位，持續受惠於人工智慧（AI）、雲端基建與先進通訊技術的發展，數季以來出口表現強勁，成為台灣經濟成長重要支柱，突顯穩健的經濟基本面。因此，儘管短期波動難免，但投資人仍可聚焦長線結構性增長動能。

關稅 美國

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