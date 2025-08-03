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路博邁台灣5G股票基金經理人：關稅利空解除 台灣科技迎來資金大解封

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台灣對美出口商品關稅最終敲定為20%，大幅低於先前的32%，終結數月來的高度不確定性，對台灣科技與出口產業無疑是一劑強心針。路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜指出，過去市場因關稅疑慮資金觀望、波動加劇，如今利空解除，市場可望重回基本面，台灣科技產業有機會迎來資金大舉回流。

黃煜強調，此次關稅僅屬「對等關稅」調整，並不適用於關稅豁免清單（Annex II）及總統備忘錄新增豁免項目。換句話說，台灣最具競爭力的出口主力商品，如半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產及化工材料等，均排除在新關稅之外。

此外，雖美方啟動半導體、藥品等232調查，但黃煜認為，台美雙方仍有持續協商空間，未來有望爭取到類似南韓、歐盟等國的最惠國待遇，鞏固台灣在全球供應鏈中的戰略地位，有助於產業的長遠成長與國際競爭力提升。

黃煜指出，台灣之所以能在本次關稅波動中展現韌性，關鍵在於深厚科技實力與完整供應鏈，如半導體、人工智慧（AI）、伺服器等領域不僅技術領先，還具備產業聚落、成本及品質等難以取代的優勢。高盛預估，台灣科技產業2024-2026年每股稅後純益（EPS）可望雙位數成長，遠優於亞洲多數國家，顯示產業具高度轉嫁能力，受關稅衝擊有限。

黃煜表示，此外，美國Meta、Google、微軟等雲端巨頭持續擴大資本支出，推動AI及伺服器需求，台灣因產業鏈完整成為最大受益者之一。美國政府也積極支持AI產業發展，提供資金與政策利多。

黃煜說，回顧今年，台股因關稅及地緣風險表現相對落後。如今關稅明朗，資金預期將逐步回流，台股有望重回上升趨勢。美銀統計，7月全球基金經理人風險偏好明顯提升，資金積極流向科技股與台灣市場，尤其聚焦於半導體、AI與硬體供應鏈等結構性成長產業。

總結來看，黃煜認為，台灣企業憑藉創新與完整產業鏈，吸引國際長線資金布局，鞏固全球科技及資本市場地位。隨著關稅陰霾消散，台灣企業基本面與AI產業成長動能獲得關注，國際資金與訂單有望持續湧入，台灣科技業後市可期。

AI 關稅 半導體

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