網通、 IC 載板 有看頭

美國對台灣的對等關稅稅率趕在8月1日期限最後一刻終於出爐。由於其他附帶條件不明，加上台灣對美出超金額龐大，因此我方最終稅率由4月2日的32%調低至20%，高於韓國、日本的15%、越南以及印尼的19%，但低於中國大陸以及印度。由於新關稅稅率落在市場預期的區間內，上周五（1日）股市因為我方稅率高於日、韓而拉回。

展望後市，從景氣趨勢來看，包括主計總處、央行、中經院、台經院等官方與民間經研機構對今年台灣經濟成長率的預估都是上半年在5%之上，第3季降至1%左右；第4季再因基期因素降到不足1%。

上周主計總處發布第2季台灣GDP初估值，在AI需求強烈，以及客戶避關稅提前拉貨貢獻之下，交出高達7.96%的佳績，比原預估整整高了2.73%，也比多數競爭國家表現優良。

但值得注意的是，央行理監事會議中有委員警示:提前拉貨後下半年出口恐驟降，經濟成長率也會隨之回跌；早先台綜院公布的電力指標，截至6月底為止，雖然亮出第三個代表製造業景氣熱絡的紅燈，但也警示:6月中旬之後，製造業用電量就已下滑，再加上上周五大陸7月PMI數據出爐，新接訂單以及原料採購庫存指數都呈現萎縮，相關報告都警示下半年要留意旺季不旺的風險。

但即使如此，上周全球四大雲端服務廠商（CSP）皆已公告財報，除亞馬遜在資本支出未見加碼外，其他包括Google、臉書以及微軟在AI基礎設備的投資均未見縮手。

此外，川普重新開放NVIDIA晶片輸中，且隨各國對等關稅稅率與投資美國框架底定後，川普的美國Stargate計畫，以及中東等國家主權AI投資等商機，都有機會替近期股價不斷創高的AI產業鏈個股再添火力。

台股從低點上漲至今，漲點超過6,000點，漲多或許是現階段最大短線利空？因此建議針對AI族群操作，可先選擇上周逐漸轉強的EMS組裝廠作為類股輪動首選標的。

傳產股受對等關稅的影響雖較科技類股高，但上周台塑四寶在具玻纖紗題材的南亞（1303）帶動下，除台化（1326）外，股價均有打底完成站回所有均線之上的態勢。

從基本面來看，中國大陸官方近期頻頻推動反內卷、去落後產能，重整產業秩序的政策；外部則有川普為逼迫俄羅斯停戰，以高關稅施壓印度、中國大陸這兩大俄羅斯石油大買家減少購買俄羅斯原油。

一旦大陸配合減少購買低折扣後的俄羅斯原油，其石化業低成本的優勢將打折，也有利景氣觸底且在美國有直接投資可享受川普取得之低關稅優勢的台塑（1301）集團後市。

本（8）月21日的Jackson Hole全球央行年會主題，將討論人口結構以及勞動市場在AI趨勢下可能的影響。近期我們看到包括美國亞馬遜、微軟、莫德納，以及印度最大資訊服務公司TCS等，都有因AI帶動生產力提升而緊縮人力的跡象。

在人員精簡以及川普大而美降稅法案過關，加上AI帶動新業務成長之下（如META的廣告業務），美國S&P500企業獲利預估已連三周上調；而且，隨關稅談判近尾聲，預期川普將開始醞釀聯準會新主席人選，以加速他的低利率政策登場，美股短期雖有獲利了結拉回壓力，但中長線景氣與資金面依舊不看淡，有利台股後市。

因此本周操作，除先前提到的AI下游組裝廠外，科技股選股另可考慮基期尚低的折疊手機Hinge、智慧眼鏡、網通與IC載板等類股。傳產股則建議持續關注可受益大陸反內卷政策走向的台塑四寶、底部出量且關稅利空下仍抗跌的腳踏車族群。

（作者是群益投顧董事長）