快訊

「西遊記」男星驚傳驟逝！享壽86歲 妻悲痛證死訊

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

今年來 全球新興股票基金經理人減碼台灣及印度、加碼韓南及巴西

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

資金流向顯示，新興股票基金持續吸金，但市場出現輪動。EPFR統計，在全球新興市場基金的資產配置，今年以來，基金經理人加碼最多的單一市場依次為南韓、巴西、波蘭、墨西哥、希臘；減碼最多的市場則依次為台灣、印度、印尼、馬來西亞、泰國。

EPFR統計，到7月23日為止的一周，新興股票基金單周進帳下滑到19億美元，反映關稅底定前的不確定性，但仍是連續七周淨流入。其中，以新興亞股基金及全球新興股市基金最受青睞，但拉丁美洲基金則出現去年第4季中旬以來最大的淨流出。

由於市場不確定因素仍多，槓桿做多新興股票基金失血金額為21周新高，散戶投資人已連續八周淨贖回新興股票基金，ESG相關基金則出現5月初以來首度淨流出。

在個別市場基金方面，中國大陸股票基金出現4月初以來最大吸金金額，主要是因為中國大陸的出口仍有韌性，且第2季的國內生產毛額（GDP）達到5.2%。不過，大陸國企相關基金在過去15周中有14周為淨流出，陸股除外的全球新興市場基金則是連四周吸金。越南、菲律賓、印尼、泰國等東協單一市場基金最近一周都是淨流出。

在債券基金方面，中國大陸債券基金創歷史新高，由企業委託代操的中國大陸債券ETF需求尤其大，受惠於貿易動能及國內政策改變。泰國、南韓及馬來西亞債券基金也持續吸金。整體來看，新興市場債券基金淨流入金額為20多年來次高。

至於整體債券基金，在最近的一周吸金258億美元，同樣創歷史新高。EPFR分析，全球投資人希望能鎖住目前的殖利率，且企業財務體質的可預測性比較高，不像關稅對企業獲利的衝擊仍未可知。

股票 債券ETF

延伸閱讀

不甩美制裁 印度將續買俄原油

沒有保密協議？泰國10大減讓清單全公開 換川普降關稅大砍至19%

川普對巴西關稅大逆轉…50％高稅一夕降回10％ 被嗆：欺善怕惡？

白宮公布新對等關稅92國清單 敘利亞最高41%、巴西10%有例外

相關新聞

關稅出爐…台股本益比已拉高 8、9月挑戰大

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股本周面臨挑戰。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，關稅加上加權指數這波大漲後的...

外資按讚股 先買先贏…台積電、緯創等有望帶領大盤再戰新高

外資法人7月以來大舉回補台股逾2,200億元，資金集中在基本面強、成長動能足的個股，檢視「外資法人按讚股」有台積電、緯創...

法人大買強勢指標股 有望帶頭衝

經歷4月全球股市大震盪，台股多頭展開反攻，即使對等關稅變數也未嚇退三大法人，7月聯手買超3,108億元，逆轉大盤今年來報...

外資大軍連買三個月！七月買超2279億元 全面點火狂掃「這27檔」

外資法人自五月以來強勢回流，已連續三個月買超，而七月買超金額達2,279.5億元，成為台股多頭關鍵推手之一。法人指出，外...

台股攻高 7月漲1,200點 外資回補2,279億是關鍵

台股昨（31）日無懼關稅變數，由人工智慧（AI）股強攻帶領，上漲80點收23,542點，改寫波段高點；權王台積電股價上漲...

台塑四寶市值大噴發

台塑集團繼南亞之後，台塑、台塑化股價昨（30）日也罕見收在漲停價位，台化也跟著大漲、盤中一度漲停，推升四寶市值大噴發，單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。