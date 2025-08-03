快訊

「西遊記」男星驚傳驟逝！享壽86歲 妻悲痛證死訊

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

關稅出爐…台股本益比已拉高 8、9月挑戰大

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
歷史數據來看，歷年8、9月指數往往跌多漲少，加上關稅及台股本益比升高，大盤修正可能性提高。圖／本報資料照片
歷史數據來看，歷年8、9月指數往往跌多漲少，加上關稅及台股本益比升高，大盤修正可能性提高。圖／本報資料照片

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股本周面臨挑戰。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，關稅加上加權指數這波大漲後的本益比已接近17倍，且從歷史數據來看，歷年8、9月指數往往跌多漲少，修正的可能性提高。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，此次措施雖不若市場最悲觀預期，仍將對傳統產業造成實質衝擊，8月10日前美方是否延伸關稅至半導體與ICT產品，將成關鍵轉折點。

但廖炳焜也指出，台股現階段有多項利多支撐，時間放長到年底，台股表現無須看淡。廖炳焜解釋，包括融資餘額維持低水位，籌碼面安定是台股最大優勢、輝達GB系列產品下半年出貨量穩定增加，電子產業相對樂觀看待。但目前美方尚未公布完整細節，未來是否涉及汽車與農產品市場開放，或擴大對美投資，仍有待後續談判結果釐清。

野村台股投資團隊則分析，日、韓在意的重點產業與台灣不同，因美國是日、韓汽車產業的主要出口市場，對經濟的貢獻度極高，故談判時應考慮此因素，為了拿到較低的互惠關稅稅率可能會導致更高的成本。台灣不一定吃虧，可是股市短期波動難免。

台股 關稅

延伸閱讀

金融時報：美台7月初達關稅協議 遭川普擱置

世界日報社論／關稅降低美國汽車製造競爭力

傳台灣擬「增購美牛、穀物」換降關稅 農業部：細節交由外交部說明

進口車關稅未爆彈…車商喊玩完！遭冷回：過去「賺很大」倒光也無所謂

相關新聞

關稅出爐…台股本益比已拉高 8、9月挑戰大

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股本周面臨挑戰。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，關稅加上加權指數這波大漲後的...

外資按讚股 先買先贏…台積電、緯創等有望帶領大盤再戰新高

外資法人7月以來大舉回補台股逾2,200億元，資金集中在基本面強、成長動能足的個股，檢視「外資法人按讚股」有台積電、緯創...

法人大買強勢指標股 有望帶頭衝

經歷4月全球股市大震盪，台股多頭展開反攻，即使對等關稅變數也未嚇退三大法人，7月聯手買超3,108億元，逆轉大盤今年來報...

外資大軍連買三個月！七月買超2279億元 全面點火狂掃「這27檔」

外資法人自五月以來強勢回流，已連續三個月買超，而七月買超金額達2,279.5億元，成為台股多頭關鍵推手之一。法人指出，外...

台股攻高 7月漲1,200點 外資回補2,279億是關鍵

台股昨（31）日無懼關稅變數，由人工智慧（AI）股強攻帶領，上漲80點收23,542點，改寫波段高點；權王台積電股價上漲...

台塑四寶市值大噴發

台塑集團繼南亞之後，台塑、台塑化股價昨（30）日也罕見收在漲停價位，台化也跟著大漲、盤中一度漲停，推升四寶市值大噴發，單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。