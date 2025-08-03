關稅出爐…台股本益比已拉高 8、9月挑戰大

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股本周面臨挑戰。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，關稅加上加權指數這波大漲後的本益比已接近17倍，且從歷史數據來看，歷年8、9月指數往往跌多漲少，修正的可能性提高。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，此次措施雖不若市場最悲觀預期，仍將對傳統產業造成實質衝擊，8月10日前美方是否延伸關稅至半導體與ICT產品，將成關鍵轉折點。

但廖炳焜也指出，台股現階段有多項利多支撐，時間放長到年底，台股表現無須看淡。廖炳焜解釋，包括融資餘額維持低水位，籌碼面安定是台股最大優勢、輝達GB系列產品下半年出貨量穩定增加，電子產業相對樂觀看待。但目前美方尚未公布完整細節，未來是否涉及汽車與農產品市場開放，或擴大對美投資，仍有待後續談判結果釐清。

野村台股投資團隊則分析，日、韓在意的重點產業與台灣不同，因美國是日、韓汽車產業的主要出口市場，對經濟的貢獻度極高，故談判時應考慮此因素，為了拿到較低的互惠關稅稅率可能會導致更高的成本。台灣不一定吃虧，可是股市短期波動難免。