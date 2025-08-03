美股財報亮眼激勵市場情緒 後市潛力十足

在美國企業財報表現優於預期的帶動下，美股近期漲勢強勁，標普500與那斯達克指數皆呈現凌厲上攻。法人指出，隨著上半年財報陸續公布，超出市場預期的比例偏高，加上美國經濟軟著陸的可能性升高，聯準會有望於9月啟動降息，市場情緒明顯回暖，美股後市具備高度爆發潛力，建議投資人布局美股基金。

根據理柏統計，截至7月28日，境內外美股基金近一個月績效表現亮眼，報酬率超過6%的基金包括瀚亞美國高科技基金、鋒裕匯理美國峰裕股票基金；駿利亨德森美國價值中小型股基金、鋒裕匯理美國研究股票基金及國泰美國ESG基金等亦緊追在後，展現美股基金整體投資動能。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，科技巨頭營收與獲利持續成長，標普500指數成分股2026年盈餘預測的上修廣度更創下2012年以來新高，顯示企業基本面已跟上股價漲勢，有助於降低市場對高估值的疑慮。

林元平進一步指出，聯準會官員近期態度轉趨鴿派，9月降息幾乎已成市場共識，寬鬆的貨幣政策有助壓抑利率上行壓力，並提振市場信心。在穩健的經濟數據、強勁的企業財報與政策支持三方助力下，美股有望持續維持多頭格局。