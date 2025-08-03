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景碩Q2營收95.6億元、年增31% 法人估全年 EPS 達3.3元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

景碩（3189）第2季營收95.6億元，季增10.9%、年增31%，毛利率21.08%，在費用率降低至14.59%，使稅後純益為3.38億元，季增22.5%、年增281%，每股獲利（EPS）0.74元，優於市場預期，整體上半年EPS為1.35元。

展望下半年營運，分析師指出，景碩將因反映成本逐季調漲BT載板價格，並給予營收與毛利率仍將逐季成長的看法，但匯率議題仍是關注焦點，整體預估景碩今年營收385.6億元，年增26.3%，毛利率23.2%，稅後純益15.2億元，年成長30倍，EPS 3.3元。

景碩受惠BT載板漲價議題，雖以整體載板接單狀況與稼動率觀察，BT 載板、高階ABF載板稼動率仍有提升空間。

景碩 營收 毛利率

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