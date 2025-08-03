景碩Q2營收95.6億元、年增31% 法人估全年 EPS 達3.3元
景碩（3189）第2季營收95.6億元，季增10.9%、年增31%，毛利率21.08%，在費用率降低至14.59%，使稅後純益為3.38億元，季增22.5%、年增281%，每股獲利（EPS）0.74元，優於市場預期，整體上半年EPS為1.35元。
展望下半年營運，分析師指出，景碩將因反映成本逐季調漲BT載板價格，並給予營收與毛利率仍將逐季成長的看法，但匯率議題仍是關注焦點，整體預估景碩今年營收385.6億元，年增26.3%，毛利率23.2%，稅後純益15.2億元，年成長30倍，EPS 3.3元。
景碩受惠BT載板漲價議題，雖以整體載板接單狀況與稼動率觀察，BT 載板、高階ABF載板稼動率仍有提升空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言