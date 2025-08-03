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台股周線驚險收紅 法人：留意財報匯損232條款調查

中央社／ 台北3日電

台灣對等關稅稅率暫時為20%，台股上周周線驚險收紅、小漲70點。法人分析，待第2季財報匯兌損益公布後，企業股價表現可能是下半年股市走勢的風向，也需觀察美國232條款半導體調查結果。

美國時間7月27日，美國商務部長盧特尼克宣布，2周內將公布232晶片產業調查結果；7月31日（台灣時間8月1日清晨）白宮公布台灣對等關稅暫時為20%，於8月7日生效。台灣政府強調非最終目標，後續談判爭取更有利稅率，也將一併磋商供應鏈合作及232條款相關議題。

台股1日開低，早盤一度下跌374點，之後跌幅收斂、走勢震盪，金融和中小型股翻紅，加權終場下跌108.14點，收23434.38點，5日和10日短期均線失而復得，成交值新台幣3923.26億元。

自營商1日買超3.72億元，投信買超7.88億元，外資及陸資賣超70.65億元，三大法人合計賣超59.05億元。

永豐投顧指出，台股7月攻抵23000點之上，甚至逼近23500點，一方面因為基本面堅強，另一方面則是因為美國政府允許輝達（NVIDIA）重新恢復向中國出口H20晶片，放寬對輝達與超微（AMD）降規版人工智慧（AI）晶片出口中國的限制，這項政策有利輝達繼續介入中國AI晶片市場，台廠有望受惠。

展望8月股市，永豐投顧認為，第2季財報重點將是匯率影響程度，由於第2季新台幣一口氣升值11%，無論是出口廠商或持有大量海外資產的金融業，匯兌損益將是財報的重點。

永豐投顧推估，新台幣每升值1%，製造業會產生0.2015%的營收匯損，金融業則會出現0.0559%的資產匯損。以第2季新台幣升值11%計算，製造業可能匯損金額為2586億元，金融業要提列的匯損金額為8593億元。

不過，第3季開始新台幣停止升值腳步，比第2季底回貶，永豐投顧認為，待財報匯兌損益公布後，企業股價反應可能是下半年股市走勢的風向。

統一投顧分析，台股目前技術面強勢，台灣對等關稅暫時為20%，雖高於日本與韓國的15%，但相較4月2日關稅（32%）大幅下降，對等關稅不確定性消除，僅剩關注232條款半導體調查結果，預估短線台股加權指數將高檔震盪。

關稅 台股 新台幣

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