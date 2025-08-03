外資按讚股 先買先贏…台積電、緯創等有望帶領大盤再戰新高

外資法人7月以來大舉回補台股逾2,200億元，資金集中在基本面強、成長動能足的個股，檢視「外資法人按讚股」有台積電（2330）、緯創、廣達等14檔個股脫穎而出，有望成為8月多頭主攻部隊，帶領台股再戰新高。

台股近期在關稅政策消息交錯中高檔整理，但外資資金未見退潮，7月以來至8月1日止，累計買超金額達2,209.2億元，顯示對台股中長線仍具高度信心。

另外，外資上周續買46億元，並對特定個股出現偏好，成為市場焦點。

觀察外資7月以來布局動向，隨著上市櫃公司陸續公布上半年財報、7月營收，資金率先卡位基本面穩健、產業具成長性個股。

嚴選14檔7月以來獲外資法人敲進，且評等為「優於大盤」或「買進」的外資按讚股，涵蓋半導體、伺服器、電子零組件等強勢族群，具備中長線爆發潛力，包括鴻海、聯電、台積電、緯創、台達電、廣達、日月光投控、聯發科、光寶科、奇鋐、國巨、欣興、勤誠、緯穎等。

針對AI供應鏈方面，綜合大摩大中華區半導體主管詹家鴻、大摩科技產業分析師顏志天看法，全球AI資本支出持續上修，反映整體市場對AI運算需求的強勁成長。

其中，現金流表現支持大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資料中心投資，預估美國前四大超大型業者今年將合計產生5,500億美元營業現金流，且今年AI資本支出占息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）比重將達約50%。

Google近期已大幅上修今年資本支出預算，從原先的750億美元提高至850億美元，主要反映伺服器投資擴大、交貨時程調整，以及加速資料中心建設步伐，並預期明年資本支出將進一步擴張。

整體而言，大摩看好AI供應鏈中的核心受惠股，包括輝達（NVIDIA）、台積電、聯發科等，預期隨著H20晶片銷售中國解禁與CoWoS先進封裝產能擴增，產業動能將會延續。