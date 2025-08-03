法人大買強勢指標股 有望帶頭衝

經歷4月全球股市大震盪，台股多頭展開反攻，即使對等關稅變數也未嚇退三大法人，7月聯手買超3,108億元，逆轉大盤今年來報酬翻正；後續雖仍有232條款調查不確定因素，但法人大買的台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）及奇鋐（3017）等有望繼續挑戰今年新高點。

永豐投顧指出，7月台股與國際股市繼續上揚，台股年度報酬率翻正，反彈幅度遠超市場期待，台股的中長期均線也在連續拉升三個月後全都翻揚，月KD指標早於預期轉多。

兆豐投顧董事長李秀利及富邦投顧董事長陳奕光提醒，美股及台股已強彈一波，拉回機率也大。陳奕光強調，「多頭回檔像是空頭」，現在選股重於選市。

三大法人7月買超金額3,107.8億元創史上單月最高，其大買標的將是挑戰今年新高不可或缺成員，尤其是股價同步與大盤指數月K線連三紅個股，包括台積電、鴻海、台達電、世芯-KY、奇鋐、欣興、旺矽、台光電、緯穎、華城、金像電、川湖、光寶科及華碩等。

台積電、世芯-KY、旺矽、台光電、緯穎及川湖股價已登千金股之列，皆為AI產業中的指標股，並具有強大競爭力的公司；AI需求持續帶來的業績可望帶來成長空間，也將推升相關個股股價走強。華城則是首家打入美國AI基礎建設「星門計畫」的台廠，加以台灣夏日進入用電高峰、AI科技發展，電力設備需求持續暢旺等題材，未來股價題材豐富。

陳奕光表示，台股還要經過台灣對等稅率與日韓的比價壓力測試及232條款啟動半導體產業調查挑戰，加上美股主要指數也處相對高檔，台股難免會遇到拉回整理，即使短線震盪幅度較大，逢回卻是布局好時機。