外資大軍連買三個月！七月買超2279億元 全面點火狂掃「這27檔」

外資法人自五月以來強勢回流，已連續三個月買超，而七月買超金額達2,279.5億元，成為台股多頭關鍵推手之一。法人指出，外資七月動向上，從半導體、金融到政策概念股全面點火，顯示外資布局不再集中權值股，而是擴大掃貨範圍、全方位卡位下半年行情。

資深分析師莊佳螢表示，面對國際利空交錯與台股震盪盤堅格局，八月主流依舊可以放在AI股上，從美國科技巨頭的財報META、微軟皆增加資本支出，蘋果繳出亮眼成績單，都預告AI的產業趨勢明確，逢低布局基本面強勁、具AI、半導體、高速運算等題材股，搭配第2季繳出亮眼成績單股，作為首選。

由買超張數來看，統計七月以來至今（統計至8月1日），外資法人加碼逾兩萬張的個股中，涵蓋電子、金融、傳產與電力設備等多個族群，買盤布局呈現多元化。其中，電子權值股方面，鴻海（2317）、聯電（2303）、台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、日月光投控（3711）等仍是買盤核心，反映外資對AI伺服器、半導體供應鏈與先進封裝技術的長線看好。

金融股同樣獲得青睞，中信金（2891）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、合庫金（5880）、臺企銀（2834）、彰銀（2801）等均名列買超前段班，外資也轉向防禦型且具殖利率優勢的金融股部位加碼，作為穩健資產配置的重要支撐。

此外，傳產股與政策概念股也受青睞，包括中鋼、中華電、中石化、群創、台玻、富喬等傳產與面板股，因此資金不僅集中於科技龍頭，也著眼於低基期與景氣復甦題材；而中興電、東元等電力與能源轉型股則受惠於消息面、政策相關與基礎建設利多，同樣成為外資布局的新寵。

統整七月以來外資法人買超破兩萬張的個股包括：鴻海、中信金、聯電、台積電、彰銀、臺企銀、台玻、玉山金、長榮航、元大金、兆豐金、合庫金、中鋼、富喬、中華電、緯創、台達電、金居、定穎投控、廣達、神達、宏碁、日月光投控、中石化、群創、東元、中興電。