對等關稅上路美股拉回 232條款結果牽動台股

美國對等關稅8月1日正式上路，週五美股拉回，4大指數盡墨。法人分析，台股可能面臨短線壓力，但現階段有籌碼安定、AI風潮等多項利多支撐，後續「232條款」半導體關稅調查結果，才是關鍵重點。

美國對等關稅8月1日上路，另外美國公布7月就業數據疲軟，引發市場對於經濟疑慮，週五美股主要指數全面收黑。道瓊工業指數下跌542.40點或1.23%，收在43588.58點。標普500指數下跌101.38點或1.60%，收在6238.01點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌472.32點或2.24%，收在20650.13點。費城半導體指數下跌80.31點或1.43%，收5527.608點。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜說，美國對等關稅出爐，台灣暫時性稅率為20%，消息一出，台股週五早盤最多下跌超過300點，不過隨後跌幅收斂，終場下跌108.41點，收在23434.38點，低接買盤不弱。

廖炳焜分析，這次對等關稅稅率並不適用在關稅豁免清單 (AnnexII) 以及新增豁免項目的總統備忘錄，代表與台股高度連動的半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等台灣主力輸美商品，並非在本次新關稅範疇。

他認為，美國接下來即將公布的「232條款」半導體關稅調查結果，台灣能否爭取到相較韓國、日本、歐盟等國更佳的半導體關稅待遇，才是關鍵的重點。

廖炳焜認為，之前市場對於關稅、匯率已做通盤推演，利空逐漸鈍化，且台股現階段有多項利多支撐，包括融資餘額維持低水位，籌碼面安定；輝達GB系列產品下半年出貨穩定增加，電子產業樂觀看待。

不過廖炳焜也提醒，加權指數大漲後，目前本益比接近17倍，加上從歷史數據來看，歷年8、9月指數跌多漲少，投資人得提防台股短線順勢拉回修正。

美國美東時間7月31日公布台灣對等關稅暫時為20%，總統賴清德表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。