永豐投顧看台股：長線趨勢扭轉 短線漲多謹慎

永豐投顧表示，台股趨勢偏多，應長線偏多操作，但是短線連續上攻，主流股如果拉回是更好的布局機會，例如，台股7月22日台股拉回352點，爆出4,487億的成交量，就是可以觀察的機會，建議以年線22,000點為下限，等待台股降溫。

7月開始美股財報先登場，8月中則是台股財報的截止時間，表現好的公司會搶報喜，表現較差的往往在財報製作與審核上費時較多，於是都在期限前集中提交。第2季財報的重點將是匯率影響數，由於新台幣第2季一口氣升值11%，不管是出口廠商或是持有大量海外資產的金融業，匯兌損益將是財報的重點。

新台幣每升值1%，製造業會產生0.2015%的營收匯損；金融業則是出現0.0559%的資產匯損，因此以第2季台幣升值11.0%計算，製造業可能匯損金額為2,586億，金融業要提列的匯損金額為8,593億。不過，第3季開始台幣停止升值腳步，截至7月22日新台幣都在29元兌1美元以上，7月22日則是29.452元兌1美元，比第2季底回貶，因此財報匯兌損益公布後股價的反應可能是下半年股市走向的風向。

永豐投顧表示，市值王輝達將在8月公布財報，時間是8月27日(周三)盤後。投資人將聚焦輝達第2季季營收與淨利是否能延續過去幾季的強勁成長。市場焦點在數據中心業務是否繼續擴張，AI相關產品(如H200、GB200晶片)銷售情況及訂單狀況。

此外，美國政府7月突然轉彎，放行H20晶片銷往中國大陸，這方面對於財務的影響，以及後續大陸晶片的銷售展望。事實上，由於H20晶片被禁售後，供應鏈應該已經有新的安排，這方面是否有重新安排生產、以及預定何時重新銷售也是市場關心重點。

永豐投顧指出，7月台股與國際股市繼續上揚，台股年度報酬率已經翻正，反彈幅度遠超市場期待，台股的中長期均線也在連續拉升三個月後全都翻揚，月KD指標早於預期轉多，從趨勢上看，台股無疑已經明顯偏多，長線操作應轉換心態，偏多操作。

台股從5月至7月已經連續三個月月K線拉出長紅，加上漲勢過於集中，趨勢股都已經拉高，本益比有過高的現象，需要降溫。台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、台光電（2383）與奇鋐（3017）等五支股票連續三個月上漲，它們固然是AI的核心股票，但是依照Bloomberg數據，到7月22日本益比分別為20.3、13.0、33.6、30.9、33.6倍，有整理休息的必要。