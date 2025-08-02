安聯投信：變數中的布局機會浮現 續看好 AI 股

安聯投信台股團隊表示，除企業財報，美國物價動向牽動聯準會9月是否降息的決策，則是另一個觀察重點。另外，232調查結果是重中之重；近期美元指數走勢也需要再關注。布局仍建議以AI為主，但或可伺機留意低基期股的布局機會。

安聯投信台股團隊表示，近期台股延續5月來走勢，AI持續為盤面主流，除受惠長線正向產業趨勢有所表現外，表現亮眼的第2季財報題材也讓其主流地位更加穩固；細分族群，其中，PCB族群明顯受惠；其他包括：PCB上游原料如銅箔、玻纖族群在缺貨題材帶動下也強勢表態；AI伺服器EMS與各式零組件供應鏈表現也相對強勢。

就國際情勢方面，安聯投信台股團隊表示，針對美方宣布台灣關稅20％， 2024年美國平均進口關稅稅率為2.3%，隨著對等關稅開徵，5月稅率上升至8%，就目前公佈稅率來看，年底稅率將在16%以上。

安聯投信台股團隊表示，對台灣而言，除20%關稅外，美國未來進口需求是否下滑值得密切注意；其中關於20%關稅部分，考量多數電子產品屬於232調查範疇，豁免於對等關稅，232調整結果對電子業影響更值得重視；傳產業部份，工具機、精密扣件等產業可能受到影響較大；內需型產業影響程度仍有待我方開放事項公布來判斷。

安聯投信台股團隊表示，總結來說，各國關稅已經陸續拍板，企業運作將有跡可循，急單效應可能放緩，這部分未來需要進一步關注，但對於股市不確定性因素則可望下降，下一步則有待232調查結果公佈，股市可望重回基本面。

安聯投信表示，AI類股在高成長支撐下，評價面相對高於其它族群，但以PEG來看尚屬合理，只要營收能維持動能，AI族群仍可持續主流地位。目前加權指數PE約在近十年的平均值亦無明顯高估，第2季財報亦是市場近期的明燈。這部分仍是AI類股的勝場，傳產股操作策則建議選股重選市。