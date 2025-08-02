14檔題材護體 抗壓力強…擁美國設廠、高毛利等優勢獲法人青睞

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國昨（1）日公布將對台灣課徵20%對等關稅，賴清德總統隨後召開記者會強調「這是暫時性關稅，雙方還在協商中」，隨台美關稅談判進入延長賽，法人篩選緯創（3231）、廣達、統一、台光電等14檔具備美國設廠、高毛利或內需消費題材護體的關稅抗壓股，有望領銜衝高。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭等專家的看法，這次與美國的關稅攻防戰，關鍵風險在後續的232條款調查與半導體關稅。

14檔關稅抗壓股
14檔關稅抗壓股

黎方國指出，目前來看，台股短線受制於不確定性因素仍在，研判上漲不易，但國安基金尚未離開，因此也不需太過擔心大跌，預估盤勢將呈現區間震盪，先觀察月線23,059點支撐。

鑑於對等關稅最終稅率、半導體關稅仍未定，法人建議近期選股，可挑選具有關稅保護的題材，例如內需族群、與出口關聯度較低的金融股，或是在美國設廠、即將在美國擴廠的美國概念股，並有三大法人近五日不懼關稅公布在即，仍持續買超的個股。

以法人買超來看，近五日共有緯創、鴻海、廣達、玉山金、第一金、台積電、英業達等皆買超逾萬張，其中緯創最受青睞，共計買超4.5萬張，鴻海買超4.1萬張，排名第二，其餘宏碁、台達電、統一也有5,000張以上買單。

當中有多家公司在美設廠，如廣達在美國布局之餘，接下來有GB200、GB300出貨暢旺等題材。玉山金、第一金等金融股也相對不受關稅影響，台灣金融機構資本適足率高、不良債權比率低，財務結構穩健，具抗震能力。

關稅 美國 董事長

延伸閱讀

美國贏了貿易戰？克魯曼：巴西柳橙汁讓川普關稅威脅破功

川普關稅烏雲罩頂…美股道瓊期指盤前急跌近400點 歐股同步走弱

川普關稅捷報 將鼓舞美股再創高？市場老手：賣出時刻到了

知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

相關新聞

14檔題材護體 抗壓力強…擁美國設廠、高毛利等優勢獲法人青睞

美國昨（1）日公布將對台灣課徵20%對等關稅，賴清德總統隨後召開記者會強調「這是暫時性關稅，雙方還在協商中」，隨台美關稅...

國家隊穩盤 拉抬權值股

美國公布台灣對等關稅20%，高於日、韓等競爭國，衝擊台股昨（1）日開盤跳水224點，並一度擴大至374點，隨後在府院盤中...

就市論勢／PCB 族群 題材撐腰

受關稅揭牌影響，台股昨（1）日走勢承壓，早盤跌幅擴大，隨後跌幅收斂、但仍相對震盪，金融和中小型股翻紅，終場跌108點，收23,434點，5日和10日短均線失而復得。

一周熱門零股／市值型、高息 ETF 吸睛

台股本周焦點在對等關稅上，指數呈區間震盪格局，零股市場出現投資人逢低進場掃貨動作，其中包括元大台灣50（0050）等市值...

興櫃一周回顧／騏億鑫狂飆逾六成

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.7%，表現最強興櫃股由騏億鑫...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 漲7%

台股受制對等關稅、外資買超動能縮減等因素，本周多空交戰激烈，於23,200至23,600點間震盪換手，追蹤台股標的為主的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。