14檔題材護體 抗壓力強…擁美國設廠、高毛利等優勢獲法人青睞

美國昨（1）日公布將對台灣課徵20%對等關稅，賴清德總統隨後召開記者會強調「這是暫時性關稅，雙方還在協商中」，隨台美關稅談判進入延長賽，法人篩選緯創（3231）、廣達、統一、台光電等14檔具備美國設廠、高毛利或內需消費題材護體的關稅抗壓股，有望領銜衝高。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭等專家的看法，這次與美國的關稅攻防戰，關鍵風險在後續的232條款調查與半導體關稅。

14檔關稅抗壓股

黎方國指出，目前來看，台股短線受制於不確定性因素仍在，研判上漲不易，但國安基金尚未離開，因此也不需太過擔心大跌，預估盤勢將呈現區間震盪，先觀察月線23,059點支撐。

鑑於對等關稅最終稅率、半導體關稅仍未定，法人建議近期選股，可挑選具有關稅保護的題材，例如內需族群、與出口關聯度較低的金融股，或是在美國設廠、即將在美國擴廠的美國概念股，並有三大法人近五日不懼關稅公布在即，仍持續買超的個股。

以法人買超來看，近五日共有緯創、鴻海、廣達、玉山金、第一金、台積電、英業達等皆買超逾萬張，其中緯創最受青睞，共計買超4.5萬張，鴻海買超4.1萬張，排名第二，其餘宏碁、台達電、統一也有5,000張以上買單。

當中有多家公司在美設廠，如廣達在美國布局之餘，接下來有GB200、GB300出貨暢旺等題材。玉山金、第一金等金融股也相對不受關稅影響，台灣金融機構資本適足率高、不良債權比率低，財務結構穩健，具抗震能力。