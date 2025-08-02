國家隊穩盤 拉抬權值股

經濟日報／ 記者何佩儒夏淑賢／台北報導
台股行情及觀盤重點
台股行情及觀盤重點

美國公布台灣對等關稅20%，高於日、韓等競爭國，衝擊台股昨（1）日開盤跳水224點，並一度擴大至374點，隨後在府院盤中信心喊話，國安基金、八大公股行庫等國家隊進場穩盤，拉抬台積電（2330）、台達電、日月光投控等權值股，收斂大盤跌勢，終場跌108點收23,434點，守在5日線之上。

國安基金執行秘書阮清華昨天表示，總統已表示台灣關稅20%是暫時階段，後續有爭取下調空間，觀察昨天台股反應屬中性，國安基金會繼續在場內護盤，全力穩定市場，目前沒有討論退場與否的規劃。

金管會則信心喊話，表示台股基本面上市櫃公司上半年營收創歷史新高，昨天台股跌幅相較亞股主要股市日、韓與港股為輕，金管會將密切注意國際情勢與金融市場變化，必要時再研擬護盤措施。

關稅不確定因素衝擊，外資昨終止連二買轉賣，昨天賣超70.3億元，主要賣超台積電、日月光投控、聯發科、瑞昱、奇鋐等。投信法人再買超8億元，主要買超華碩、鴻海、光寶科等；累計連六買。自營商買超3.7億元，連14買。

根據統計，八大公股行庫在連賣七個交易日後，已備足銀彈，昨天轉賣為買，買超42.2億元，主要買超台積電、台達電、日月光投控、聯發科、聯電等。國安基金則買超27.1億元，敲進台積電、日月光投控、奇鋐、緯創、緯穎等，為昨天穩盤最大助力。

權值股中，以權王台積電賣壓相對沉重，成為外資提款機，終場跌20元收在1,140元，失守5日線。

台積電 國安基金

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