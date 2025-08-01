快訊

中職／19596人！兄弟黃潮襲來 創大巨蛋周五最高票房

迎接 iPhone 17規格升級 凱基投顧看好台廠供應鏈受惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
蘋果9月將推出全新手機iPhone 17系列，先前已有模型機外觀流出。（翻攝自9to5mac）
蘋果9月將推出全新手機iPhone 17系列，先前已有模型機外觀流出。（翻攝自9to5mac

蘋果秋季將發表iPhone17，凱基投顧預期新機主要規格升級，將有利應用處理器、相機鏡頭、散熱與電池相關供應商，2025年預估備貨量8,000至9,000萬支，但吸引力有待檢驗，因消費者或傾向等待2026年AI手機或摺疊機種。

凱基投顧指出，蘋果預期將推出四款iPhone 17新機，iPhone 17與iPhone 17 Air處理器將升級至A19晶片、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max機種則升級至A19 Pro晶片，皆採用台積電（2330）3奈米製程。

鏡頭方面，全系列前鏡頭升級至2,400萬畫素，Pro系列潛望鏡頭由1,200萬升級至4,800萬畫素，三顆後鏡頭皆達4,800萬畫素，並支援8K錄影、前後鏡頭同時錄影等功能。

新導入的VC散熱設計，則將運用Pro系列手機，以解決晶片在未來高效能應用下散熱效率不足的問題；電池容量預期將較前一代提升9-10%，機殼材質部分，Pro系列將改回較具成本優勢的鋁金屬，iPhone 17 Air將採用鈦金屬設計。

組裝部分，因鴻海（2317）擴大印度產能以降低關稅風險，預期2025年的組裝比重將超過60%。

全球智慧型手機市場方面，上半年出貨量年增0.8％至5.97億支，其中以蘋果、聯想與華為成長較強。

凱基投顧表示，雖然目前智慧手機尚未正式納入美國關稅範圍，但考量硬體功能升級有限與AI應用未有突破，預期換機動能將相對疲弱，保守看待2025年智慧型手機需求。

但若美國關稅課徵將因成本上升可能轉嫁至零售價格，或因通膨壓縮消費者預算，將進一步衝擊需求，因此將全球智慧手機出貨量由原估年增3%下修至1%。

此外，iPhone於美國市場占全球出貨量比重達30%至35%，預期受關稅影響程度將高於其他品牌，同時因iPhone 17升級有限，加上Apple Intelligence人工智慧平台功能的Siri延後至2026年推出，削弱今年產品吸引力，預期2025年iPhone出貨量成長性仍弱於整體產業。

不過，預期蘋果用戶引頸盼望AI手機與摺疊iPhone的推出，2026年需求展望可望較為正向。

凱基投顧建議投資人可聚焦應用處理器、鏡頭、VC散熱設計相關供應商及組裝廠，將是iPhone17升級的主要受惠廠商，但仍需注意消費需求、零組件價格變化及關稅議題等影響。

iPhone 凱基投顧 智慧型手機

延伸閱讀

對等關稅稅率20% 工商協進會籲政府：持續爭取更低稅率、電價續凍漲

桃園「不插電樂園」升級回歸！ 全新團隊打造「野趣森林」親子放電天堂 一票爽玩400+設施只要250元

8月爽吃一条通！ 9門市壽司炸物升級「10款加量不加價」　公益門市「半價優惠」、滿額還送現金券

蘋果「首款折疊iPhone傳明年登場」鄉民嗨爆！果粉讚：重新定義潮流

相關新聞

美國開獎對台關稅稅率衝擊台股 金管會這麼說

美國對台灣關稅拍板定案為20％，今日衝擊台股，對此金管會對基本面信心喊話指出，今日的韓國、日本、香港股市跌幅均大於台灣，...

關稅20%之外還有232條款！不確定變數仍高 法人看8月台股弱勢震盪

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股1日指數相對有守， 面對利空， 卻是「強股不怕、低檔股表態」支撐大盤的走勢，終場以2...

無懼關稅風暴！鴻海法說會前釋利多 外資看好與東元結盟長線潛力

在近期美國關稅風險之際，鴻海（2317）與東元（1504）無懼外部變數，宣布策略聯盟合作，切入資料中心基礎設施整合市場，...

迎接 iPhone 17規格升級 凱基投顧看好台廠供應鏈受惠

蘋果秋季將發表iPhone17，凱基投顧預期新機主要規格升級，將有利應用處理器、相機鏡頭、散熱與電池相關供應商，2025...

台暫時關稅20% 外資賣超台股70億調節台積電日月光

美國公布台灣對等關稅暫時為20%，政府強調非最終目標，後續談判爭取更有利稅率，台股今天震盪下跌108點，收23434點，...

美對台關稅拍板20% 台股逢拉回卡位中長線行情

台美關稅協商揭曉，統一投信台股團隊表示，短線可能使台股較為震盪，不過，AI需求強勁、成長趨勢明確，訂單受關稅影響較小，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。