群益證獨董林蒼祥教授 獲券商公會頒發證券市場卓越貢獻獎

證券商公會日前舉行會員代表大會，群益金鼎證券獨立董事林蒼祥教授獲金管會主委彭金隆頒發「證券市場卓越貢獻獎」，表彰對資本市場長期的傑出貢獻。

此外，大會中改選33席理事、11席監事，群益金鼎證券總經理李文柱高票當選理事。

林蒼祥為淡江大學財務金融系榮譽教授、台灣財務工程學會榮譽理事長、群益金鼎證券獨立董事，兼具豐富的財務工程與資本市場學術研究與政策實務經驗，曾任首屆國安基金委員、證交所董事、期交所董事、中華開發工業銀行與金控董事、華僑銀行常務董事、台灣經濟研究院董事、台灣綜合研究院顧問。

林蒼祥2016年夏初在行政院委託台綜院的財經政策研究專案，受邀參加由台綜院創辦人劉泰英主持，吳榮義、胡勝正、陳博志、吳再益、吳中書、林建甫等十五位成員組成建言工作小組，草擬對資本市場國際競爭力的報告，提出降稅當沖以活絡當時交易低迷股市之學理依據，及國際頂尖期刊與美國證管會主委都說高頻交易已成為市場流動性主要提供源，並建議配套提高融券借券的餘額占日均量比例。

林蒼祥過去一年在金管會為提升我國金融國際競爭力與發展亞太資產管理中心成立金融行動創新法規調適平台的證券期貨委員會會議，與周冠男教授共同提案權證履約價格制度改革建言，針對大量殭屍權證造成股市交易資訊系統的負荷，建議殭屍權證可提前下市，得到主管機關支持，殭屍權證可提前下市也可稍減輕證券商之權證發行成本。

此外，林蒼祥在該委員會議亦提案合理提高證券商的負債淨值的倍數，得到主管機關明快回應，初步已先減半分戶帳的風險權重，有效緩解部分綜合證券商資本運用壓力。