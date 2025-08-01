群益證公布50位iPhone16 Pro幸運得主！美股複委託活動開跑在即
群益金鼎證券日前公布「群益享樂宇宙」行銷活動中獎名單，其中「交易滿額抽iPhone」活動吸引眾多投資人踴躍參與，大幅提升中獎機會提高投資人參與意願，共送出50支最新款iPhone 16 Pro，引發市場關注。
群益金鼎證券下月將推出一系列複委託「美股行銷活動」，完成活動任務，即可獲得全家商品卡200元，報名還有機會獲得萬元Sogo禮券。「選群益，最愛您」，群益證將持續帶給客戶滿滿的誠意回饋。
群益金鼎證券總經理李文柱表示，優質的服務品質才是擄獲客戶信心的不二法門。為提供不同於其他券商的服務體驗，群益證今年初盛大舉辦「群益享樂宇宙」行銷活動，推動「異業結盟」，讓投資與生活結合，透過提供專屬福利提升客戶忠誠度。
以本次活動為例，群益金鼎證券新開戶投資人不僅可獲得開戶禮與客戶禮，於活動期間每完成台股交易100萬元，另可獲得一次iPhone抽獎機會；累積交易金額越高，中獎機會越高，成功吸引大批「少年股神」踴躍參與試手氣將iPhone抱回家。
「群益享樂宇宙」活動至上月底劃下句點，近日官方公布50名iPhone得獎主，由群益各分公司營業同仁聯繫中獎客戶並親自送上禮品。客戶收到通知後紛紛直言：「當初完全沒想到自己會中獎，畢竟全台灣有這麼多投資人。
延續廣大客戶這一波熱烈響應，群益證將於下月推出一系列複委託「美股行銷活動」；完成活動任務，即可獲得全家商品卡200元；另報名，還有機會獲得萬元Sogo禮券。
因應全球股市變化，群益證除持續推動台股經紀業務，同時致力拓展複委託海外市場，滿足大眾對全球資產配置的需求。
憑藉專業投顧團隊資源，提供歐美股市最新消息與投資建議，與美股投資講座、存股活動、電子下單優惠手續費率等服務，藉此拉近投資人與海外股市的距離。
再者，為突破時差限制，群益也與時俱進，推出美股「長效觸價單」與「觸價單」完善的智慧下單功能，讓投資人免徹夜盯盤也能掌握投資機會不漏單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言