快訊

現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆

美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

凱基證券攜手財神祖廟推限量公仔 再享手續費抵用金4,800元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券攜手財神開基祖廟北港武德宮，瞄準年輕族群推出全新開戶活動「黑皮巴拉幫你加持財庫」，鼓勵年輕人穩健長期投資，即日起到10月31日新開立證券帳戶，即可獲得超人氣療癒角色「黑皮巴拉」限量公仔，再享4,800元手續費抵用金。

證交所統計，台灣證券開戶人數已突破 1,351萬人，且根據投信投顧公會調查顯示，台灣民眾在投資偏好方面，高達60%的受訪者表達希望「追求穩定配息」，顯示台灣投資人仍偏好長期穩健投資，尤以ETF與大型權值股等穩健標的最受青睞。

這類「躺平式存股」透過「定期定額」、「零股投資」策略，持續增加庫存股票及被動收入，打造長期資產，儼然成為新的投資主流。凱基證券呼應投資人響應「躺平式存股」的投資精神，希望透過趣味可愛的「黑皮巴拉」公仔，陪伴更多投資人一起穩健存股。

凱基證券與財神開基祖廟北港武德宮合作，推出療癒可愛的「黑皮巴拉」公仔，由卡皮巴拉披上財神座騎–黑虎將軍的雲紋神袍，裝載滿滿的好運與福氣，頂著金元寶、廣納四方財，象徵著穩健投資、財富累積，成為「躺平式存股」的精神指標，只要穩定、長期不急不躁地持續投入，就能夠慢慢累積財庫，創造富足人生。

凱基證券落實普惠金融，希望透過趣味可愛的「黑皮巴拉」公仔，讓更多民眾參與存股，讓投資成為生活的一部分。

存股 凱基證

延伸閱讀

凱基證券攜手中華開發資本 首次在台推出境外私募股權基金

00878配0.4元降息了…但專注張數及資產提升更重要！存股哥：我肯定會持續買進

《勝利女神：妮姬》迷因Doro新品「翹」麗登場 廠商特製互動式搖晃壁尻催買氣

00929月配型ETF該走穩定配息之路而非大暴配！存股哥：平準金充足、發放有保障

相關新聞

美國開獎對台關稅稅率衝擊台股 金管會這麼說

美國對台灣關稅拍板定案為20％，今日衝擊台股，對此金管會對基本面信心喊話指出，今日的韓國、日本、香港股市跌幅均大於台灣，...

關稅20%之外還有232條款！不確定變數仍高 法人看8月台股弱勢震盪

美國對台灣的20%對等關稅出爐，台股1日指數相對有守， 面對利空， 卻是「強股不怕、低檔股表態」支撐大盤的走勢，終場以2...

無懼關稅風暴！鴻海法說會前釋利多 外資看好與東元結盟長線潛力

在近期美國關稅風險之際，鴻海（2317）與東元（1504）無懼外部變數，宣布策略聯盟合作，切入資料中心基礎設施整合市場，...

台暫時關稅20% 外資賣超台股70億調節台積電日月光

美國公布台灣對等關稅暫時為20%，政府強調非最終目標，後續談判爭取更有利稅率，台股今天震盪下跌108點，收23434點，...

美對台關稅拍板20% 台股逢拉回卡位中長線行情

台美關稅協商揭曉，統一投信台股團隊表示，短線可能使台股較為震盪，不過，AI需求強勁、成長趨勢明確，訂單受關稅影響較小，台...

勞保基金委外代操名單曝光 前十大持股全押AI股

勞金局1日公布勞保基金直到6月底的委外代操前十大持股，名單清一色為AI股，包括台積電（2330）、奇鋐（3017）、川湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。