群益金鼎證券通過永續資訊獨立查核 響應推動綠色責任投資

群益金鼎證券（6005）響應「氣候相關財務揭露指引」（TCFD），成為台灣首家獨立綜合券商榮獲英國標準協會（BSI）TCFD符合性查核「Level 5：優秀」等級殊榮，透過持續精進氣候變遷風險管理，提高價值鏈氣候韌性，積極邁進2050淨零排放目標。

同時，群益金鼎證券永續報告書亦取得英國標準協會（BSI）查證，嚴格管理永續資訊之可靠性與完整性，為2026年實施的IFRS永續揭露準則作好準備，展現出領先同業的永續治理與行動力。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「這份榮耀屬於每一位群益人。我們相信，這不僅是對我們努力的肯定，更是推動我們朝『永續創造價值』方向穩健前行的動力。」

他也指出，面對快速變動的經營環境與監理要求，唯有將永續作為企業核心治理的一環，結合數據分析、數位工具與跨部門協作，才能在風險管理、顧客服務與產品創新中發揮長期競爭力，實踐企業與社會雙贏。

群益金鼎證券為第二度發布獨立TCFD報告書，從證券市場推廣綠色金融商品，如永續ETF投資、永續債券承銷等，後續更從內部落實責任投資管控，強化篩選具備一定程度ESG執行成效的投資標的。

2025年度群益金鼎證券將更進一步就投融資之溫室氣體排放量，除經會計師確信外，亦響應國際碳核算金融聯盟（PCAF）及其標準，核算與揭露本公司證券業務的財務碳排放量，並逐年調查與分析，評估並助力於發揮金融影響力，推動選擇投資往來的合作夥伴。

同步藉由各項活動與業務活動，協助客戶推動「淨零轉型」與深化永續認知，期望更深入與客戶成為永續夥伴，不僅攜手共同邁進2050淨零排放目標，更是共創永續營運藍圖。

展望未來，群益金鼎證券將持續對齊國際準則，善用AI技術、資料治理與數位轉型成果，提升永續資訊揭露品質與管理效能，積極朝向綠色金融、普惠金融與數位金融等三大面向，實踐與客戶及社會大眾共創永續經營藍圖的承諾。