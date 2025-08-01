凱基證券攜手中華開發資本 首次在台推出境外私募股權基金

面對高資產客戶對多元資產配置日益關注，凱基證券攜手中華開發資本於台灣市場首次推出境外私募股權基金，凱基證券高資產客戶得參與具高潛力的全球私募市場投資，為國內財富管理市場立下重要里程碑，開啟資產配置全新篇章。

根據MSCI《財富管理新興趨勢報告》指出，全球財富管理機構預期未來三年內將顯著提升對私募資產的配置比重平均高達82%，亞太地區提升比重更高達92%，並有近75%的受訪者計畫「適度提高」或「顯著大幅提高」客戶對私募資產配置。

然而，目前市場上真正具備深度與專業性質的私募資產投資工具仍屬稀缺，難以滿足高淨值族群對多元化與高效率的資產配置需求。

凱基證券表示，高資產客戶的需求不再侷限於傳統股債配置，而是希望直接參與具投資潛力的私募股權基金，因此首次於台灣市場推出境外私募股權基金，為高資產客戶引進多元創新的財富管理解決方案，讓投資人避開市場短期波動，專注於長期價值創造。

此檔私募股權基金由凱基證券與中華開發資本團隊合作推出，商品設計全面回歸私募股權投資本質，採用有限合夥架構，更貼近全球主流私募基金操作模式。

此種投資除具備私募股權投資與短期景氣循環脫鉤以及與公開市場低度相關等優勢，且得於市場錯配中精準辨識被低估標的，提升報酬潛力與投資穩定性。

此外，基金投資策略涵蓋成長型股權投資、收購及槓桿收購（LBO），產業橫跨商業服務（科技）、零售 、教育服務、成熟科技等，同時專注於具穩定現金流或高成長潛力的企業。基金為6年存續期設計，在追求長期回報與風險控管之間取得良好平衡。

私募股權基金相較於其他一般基金，具備較高潛在回報、與投資市場低連動性的優勢，適合有長期資金規劃需求的高資產投資人，有效提升投資組合效率並創造穩健報酬。