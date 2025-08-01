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台股續旺 兆豐證券推「開戶選兆豐 財富向前衝」四大優惠搶市

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為協助投資人在高利率與市場震盪的環境中穩健布局、掌握報酬契機，兆豐證券即日起至12月31日止，推出「開戶選兆豐 財富向前衝」四大開戶回饋方案。新戶只要完成開戶並符合指定交易條件，即可獲得最高總價值3,200元回饋，更有機會抽中18,888元mo幣大獎。

今年上半年全球投資市場動盪不斷，從美國聯準會的利率政策調整、川普重啟關稅議題，到AI人工智慧技術持續推進，牽動全球資金布局與投資情緒。

所幸投資人對資本市場的參與熱度未減，根據證交所最新統計，截至2025年7月底，總開戶數達1,351萬戶，創下歷史新高，單月新增開戶人數亦突破3.9萬戶，顯示投資動能持續升溫。

兆豐證券積極推出「開戶選兆豐 財富向前衝」開戶回饋方案搶市，活動期間新開戶即回饋2,400元手續費折抵金，交割銀行為兆豐銀行數存戶再加碼回饋至3,000元手續費折抵金。

同時，若新戶於次月底前完成任一筆台股電子交易，或完成一筆美股電子交易，皆可獲得100元mo幣迎賓禮，亦有月月抽mo幣機會，交易越多、中獎機會越高，凡交易金額累積每達新台幣10萬元，即享一次抽獎資格，最高可獲5,000元mo幣。最終更祭出18,888元mo幣終極加碼抽大獎。

兆豐證券持續打造「數位＋多元」投資生態圈，旗下「MegaGO每股GO」、「兆豐e存股」、「兆好Bond」等產品與服務，皆以用戶需求為核心設計，深受廣大投資人青睞。未來也將持續優化服務與產品體驗，成為投資人理財旅程中最值得信賴的夥伴。

兆豐銀行 美國聯準會

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