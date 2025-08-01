兆豐證券重視金融友善 強化董監事失智症識能

為持續營造公平待客的企業文化，落實金融友善的客戶承諾，兆豐證券日前針對董事會成員及高階經營團隊舉辦「金融友善–失智講座」，對象包括兆豐證券暨子公司兆豐期貨、兆豐投顧的董監事，以及兆豐證券的經營團隊，展現對高齡客戶的關懷。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，隨臺灣社會高齡化的趨勢，金融機構扮演保障高齡與弱勢族群權益的重要角色。兆豐證券已連續第二年以董監事為對象舉辦金融友善講座，目的希望協助董事會成員與公司經營管理團隊，增進對於金融弱勢族群需求的瞭解，保障其權益，精進公司金融友善服務的策略。

本次講座邀請臺北市立聯合醫院失智症中心林乃玉護理師主講，除介紹失智症疾病的發生率與人口現況、識別失智症的病徵與警訊、失智症與正常老化的主要差異及預防方式等。

另一方面，她從實務角度，分享金融從業人員該如何與失智對象有效溝通的五大服務應對技巧，包括：（一）微笑面對失智症者、（二）抱持同理心態表達感謝和鼓勵、（三）維持與失智症者的眼神接觸、（四）擁抱當下，傾聽失智症者的需求與注意個別差異、（五）保持耐心等，在面對高齡與失智族群時，能夠提供更同理友善的服務。

兆豐證券指出，近年從客戶服務的第一線實體營業櫃檯到線上的服務平台，積極強化友善高齡和身心障礙族群的服務措施。包括高齡客戶撥打客服電話會優先進線、建置無障礙服務設施、針對高齡及視障客戶提供友善臨櫃服務、設計樂齡版客戶權益須知文件等。

同時，在人力訓練方面，更自去年開始，將「身心障礙者權利公約」（CRPD）主題的教育訓練自第一線人員擴大至包括內勤的全體員工均需受訓等。

臺灣已正式進入超高齡社會，建構高齡及失智友善社會是政府長期政策目標，兆豐證券將持續發揮專業金融機構的力量，打造更有溫度、包容性的金融服務場域，實踐企業社會責任，守護每位客戶的財務安全與金融尊嚴。