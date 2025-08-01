就市論勢／PCB 族群 題材撐腰

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

受關稅揭牌影響，台股昨（1）日走勢承壓，早盤跌幅擴大，隨後跌幅收斂、但仍相對震盪，金融和中小型股翻紅，終場跌108點，收23,434點，5日和10日短均線失而復得。

近期台股延續5月來走勢，AI持續為盤面主流，除受惠長線正向產業趨勢有表現外，表現亮眼的第2季財報題材也讓相關主流地位更加穩固。細分族群，其中PCB族群明顯受惠；其他包括PCB上游原料如銅箔、玻纖族群在缺貨題材帶動下也強勢表態。

投資建議

在關稅影響部分，總結來說，隨各國關稅陸續拍板，企業運作將有跡可循，急單效應可能放緩，這部分未來需要進一步關注，但對股市不確定性因素可望下降，下一步有待232調查結果公布，股市可望重回基本面。

隨川普關稅議題陸續底定，不確定因素逐漸消弭，加上重要法說相繼登場、半年報表現與未來展望陸續揭曉，匯率議題對半年報影響亦有望利空出盡，在企業獲利表現主導下，盤面資金健康輪動，台股展望正向。

除了企業財報，美國物價動向牽動聯準會再次降息決策（9月），則是另一個觀察重點。另外就是232調查結果是重中之重；近期美元指數走勢也需關注。布局仍建議以AI為主，但或可伺機留意低基期股布局機會。

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