興櫃一周回顧／騏億鑫狂飆逾六成
觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.7%，表現最強興櫃股由騏億鑫（7848）奪下，周漲幅超過六成。
本周有三檔新兵登錄興櫃，7月29日高科技廠房廠務系統商騏億鑫、7月30日智慧家庭供應鏈今網智慧、8月1日高科技廠房機電及無塵室統包工程服務廠旭誼。
周漲幅前十強為騏億鑫61.9%、旭誼60%、圓祥生技50.8%、亞果生醫26.01%、經貿聯網21.8%、禾生技20.1%、睿騰能源19.2%、源大環能18.1%、仲恩生醫17.2%、晨暉生技15.6%。
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