一周熱門零股／市值型、高息 ETF 吸睛
台股本周焦點在對等關稅上，指數呈區間震盪格局，零股市場出現投資人逢低進場掃貨動作，其中包括元大台灣50（0050）等市值型與高股息ETF、大型權值股成為聚焦點，台積電在股價震盪之際，也出現零股投資人進場跡象。
市場專家指出，美國宣布台灣對等關稅稅率為20%，高於日、韓等主要競爭對手，超出市場期待，造成台股行情拉回，逢低也吸引零股投資人進場。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、台積電、國泰永續高股息、鴻海、富邦台50、元大高股息、台新金、廣達、南亞，十檔標的交易量從1,377萬至221萬股，較上周增溫。
法人表示，美股第2季企業財報公布至今表現亮眼，加上川普政府證實對台20%關稅是「暫時性」，並非最終稅率，緩和部分市場疑慮，緊接關注美國7月就業、CPI等數據，預期美股呈現驚驚漲格局。
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