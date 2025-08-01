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美國開獎對台關稅稅率衝擊台股 金管會這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國開獎對台關稅稅率衝擊台股，金管會信心喊話。圖／本報資料照片
美國開獎對台關稅稅率衝擊台股，金管會信心喊話。圖／本報資料照片

美國對台灣關稅拍板定案為20％，今日衝擊台股，對此金管會對基本面信心喊話指出，今日的韓國、日本、香港股市跌幅均大於台灣，且台灣包括本益比、現金殖利率、上市櫃公司獲利年增率都很可觀，營收更為歷年同期最高，呼籲國人要對台股的基本面有信心，金管會將持續密切注意國際情勢與金融市場變化。

金管會指出，台股今日收盤指數為23434.38點，下跌108.14點，跌幅0.46%，成交量3923.26億元，同時段日本跌0.63%，韓國跌3.58%，香港跌0.7%，新加坡跌0.29%，上海跌0.43%。

金管會亦引述統計數據指出，114年截至6月底本益比約17.78倍，現金殖利率達2.96% ，加計股票股利為3.05%，國內上市櫃公司113年度稅前淨利約5.08兆元，較去年同期成長36.80%；114年截至6月底止，營收合計22.85兆元，較去年同期成長13.75%，為歷年同期最高。

台股 金管會

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